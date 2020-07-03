聯合勸募呼籲捐振興三倍券　拉邊緣弱勢朋友一把

圖、文／聯合勸募提供

在疫情趨緩、全台逐步解封之際，社會上其實還有一個群體，仍然看不到未來在哪裡，因為他們原本就面臨比弱勢更邊緣的處境，再加上疫情帶來的產業衝擊，無薪假、減薪、失業等問題，讓他們毫無招架之力。

聯合勸募從428個在地中小型社福單位的調查中發現，有多達183個社福單位回應有受到嚴峻的挑戰，在疫情期間增加的求助人數就多達2928人，總計有1380戶急需被救援的弱勢家庭，因此聯合勸募希望透過募集振興三倍券，邀請大眾一同「振心」，加倍放大，成為他們的助力。

調查中也有171個社福單位表示，捐款收入因疫情受到影響，台南市佑明視障協進會社工師江茂坤，進一步指出，疫情讓原本跟醫院合作的服務據點至今都還無法開業，視障按摩師因此收入頓時全無，更重要的是工作是視障者與社會產生互動的重要管道，沒有了社會接觸、與同儕互動的機會，對於未來的不確定性，會讓視障者的身心狀況無預警的惡化。

服務兒少的中華牧人關懷協會秘書長藍偲睿也舉例，課輔班中來自單親家庭的小宇，爸爸原本是以開九人小巴出租車來撫養兄弟倆，但疫情爆發，重創觀光，收入瞬間歸零，也讓一家人經濟狀況陷入危急。類似這樣被迫放無薪假的狀況，呼應了勞動部六月公布最新的統計，減班休息的實施人數創下11年以來新高，而從事非固定性工作，是多數弱勢家庭主要經濟來源者的工作類別，面臨無薪假進而失業的衝擊，是這群原本就處於弱勢邊緣者，最無力承擔的風險。

因此聯合勸募期待透過募集振興券及善款，讓捐款人的一倍力、政府的二倍力，匯流成河，藉由聯合勸募再加成放大，預計募集300萬經費，以緩解他們所受到疫情的衝擊程度，邀請大家一起響應，以郵寄、親送紙本三倍券，或是綁定電子三倍券時，回饋方式選擇聯合勸募愛心碼「7505」，同時也歡迎線上捐款支持弱勢邊緣朋友，為他們「振心」再出發，如有任何疑問也可以撥打(02)2378-2256#9。