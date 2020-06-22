大金疼惜台灣！企業形象首映偕看見•齊柏林基金會傳遞永續理念

▲大金空調今舉辦企業形象影片首映，邀請「看見•齊柏林基金會」共同參與。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

全球暖化問題持續惡化，近日更傳出西伯利亞夏季高溫竟達38度足見嚴重環境危機。長期關注環境議題並以R32冷媒大幅降低臭氧層破壞的大金空調今(6/22)特別舉辦企業形象影片首映，並攜手「看見•齊柏林基金會」於華納威秀特映《看見台灣2》，希望延續齊柏林導演生前於空中記錄台灣土地的信念，透過影像發揮改變世界的力量，傳遞提升生活品質兼顧環境永續的理念。

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▲大金空調總經理王玄郎。

大金空調總經理王玄郎表示，R32空調在台灣創造銷售佳績，足見台灣人對守護寶島有一定程度的共識。齊柏林導演過去冒著生命危險、花了很大的心力只為呈現這塊土地最真實的樣貌，幫助大家看見台灣，因此大金空調透過企業形象影片首映活動結合電影播映，希望再度喚醒民眾對於這片土地的熱愛，共同正視長期被忽略的環境問題。

▲看見•齊柏林基金會執行長萬冠麗。

看見•齊柏林基金會執行長萬冠麗表示，《看見台灣2》是齊柏林導演籌備4年後開拍的未竟之志，雖然2017年在拍攝過程意外去世，然而齊導在空中25年來所記錄的各種台灣地景面貌不僅珍貴，也喚醒眾人疼惜台灣的意識。其實只要選購對環保有益的商品，就能為預留多一份美好的家園給下一代，像是大金空調減碳高效能的R32冷媒對於地球臭氧層的破壞幾乎為零，比舊型可減少75%二氧化碳排放，對降低溫室效應有具體貢獻。

萬冠麗表示，特別感謝大金空調對於「齊柏林空間」的大力贊助。當初「看見•齊柏林基金會」取得淡水140年歷史古蹟的得忌利士洋行使用空間時，發現空調不堪使用，大金空調不僅一口答應全力支援，大方贊助140坪展覽空間和辦公室所有空調設備，基金會受惠良多，充分感受到企業團體對環境友善的努力與用心，同時也邀請民眾有空也可以到淡水老街尾的「齊柏林空間」欣賞齊柏林導演生前所紀錄下的精采台灣影像，讓齊導愛台灣的理念繼續在空中翱翔。