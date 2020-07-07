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教師們退而不休加入慈幼會續助清寒童　頂新和德紓困慈幼會頒感謝狀

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▲▼ 。（圖／台灣慈幼會提供）

▲今年因為疫情關係募款銳減，但在頂新和德文教基金會、銀行界高層協助，還是成功幫助許多人。（圖／台灣慈幼會提供，下皆同）

生活中心／綜合報導

一對原住民姊弟長期被酒後的父親家暴，經社會局介入協助，最後由阿嬤領回撫養。弟弟讀到國中時，不忍讓70多歲的阿嬤四處籌錢，補習1個月就說不補，後經慈善團體贊助，弟弟一路考上台北市成功高中、清華大學，姊姊也錄取世新大學碩士班。協助他們的台灣慈幼會說，今年因疫情募款銳減，在頂新和德文教基金會及銀行界高層協助下，下月也將邀認養童與家長聚會。

台東大學人文學院院長林永發年幼時曾受家扶中心長期認養，他於1984年在新北市海山國小任教時，號召同事成立｢家扶中心之友會｣；林師返回台東服務後，企業家邱仁賢先生協助該會申請立案為「社團法人台灣慈幼會」，之後陸續有不少退休教師參與，所有人員都不領任何報酬或補貼。每年受助的弱勢兒童、青少年達數百人。

請繼續往下閱讀...

教師們退而不休加入慈幼會續助清寒童　頂新和德紓困慈幼會頒感謝狀（圖／公關提供）

台灣慈幼會祕書長何茂荃表示，該會本來從資助國小經濟弱勢學童出發，後來考量學童畢業時家境可能還沒改善，所以逐漸拉長資助年限，最多到大學畢業，每2年會到家訪視一次，評估其家境狀況。目前有38人領「長期助學金」，從國小到大學，每學期6000至1萬元不等；該會另有提供「勵志獎學金」、贊助偏遠學校愛心物資，以及提供急難救助等。

何茂荃回憶，曾有一對原住民姊弟，爸爸喝酒完之後就打他們，社會局一開始安排他們住至寄養家庭，後來由阿嬤領回撫養。弟弟讀國中時，阿嬤已經70多歲，補習1個月就說不補了，因為捨不得阿嬤四處籌錢；後來補習班業者聯絡該會，他們持續贊助這對姊弟，弟弟一路考上台北市成功高中、清華大學，姊姊也錄取世新大學碩士班。

今年許多社福團體與慈善單位都受疫情影響，頂新和德文教基金會在創辦人魏應充的指示下、持續針對社福團體提供小額紓困金，慈幼會也獲50萬元捐款。

教師們退而不休加入慈幼會續助清寒童　頂新和德紓困慈幼會頒感謝狀（圖／公關提供）

日前慈幼會為此在年會上頒發感謝狀給頂新和德文教基金會，與會的新北市教育局副局長劉明超除感謝慈幼會長期關注兒童教育議題、扶助弱勢家庭，也對頂新和德文教基金會能拋磚引玉、鼎力相助表示肯定。

板信商銀總經理方嘉男和志工們去年協助台灣慈幼會辦理「長期助學金頒獎相見歡」活動，邀請長期認養家庭學童、家長與該會理監事一起同樂聯誼，今年的活動再加入頂新和德文教基金會資助，預定8月下旬擴大辦理。

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