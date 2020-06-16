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王令麟揪吳宗憲、Sandy赴花蓮親手做「愛的早餐」　嗨翻偏鄉童樂會

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▲▼東森慈善基金會愛的早餐花蓮東竹國小 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森爸爸王令麟與東森購物代言人吳宗憲、Sandy一同前往花蓮縣富里鄉東竹國小製作愛的餐點與孩子同樂。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／花蓮報導

無懼熱浪侵襲全台、花蓮高溫飆破38度，東森慈善基金會「愛的早餐」活動創辦人「東森爸爸」王令麟今(6/16)揪東森購物代言人吳宗憲、Sandy一早搭乘5小時的火車、頂著豔陽來到好山好水的花蓮縣富里鄉東竹國小，親手做蕾絲蛋捲、檸檬蛋糕及炸薯條給孩子們當點心，與偏鄉孩子大開同樂會！難得有機會親眼見到大明星讓孩子們興奮不已，不僅吃的津津有味、也被憲哥的幽默感逗得哈哈大笑，而東竹國小的小朋友也利用先前東森購物會員捐贈的高階排笛演出才藝，感謝各界長期無私的關愛與贊助。

▲▼東森慈善基金會愛的早餐花蓮東竹國小 。（圖／記者徐文彬攝）

▲吳宗憲、Sandy及王令麟現場製作蕾絲蛋捲猶如料理節目，尤其父女相互吐槽默契十足逗得孩子笑呵呵。

▲▼東森慈善基金會愛的早餐花蓮東竹國小 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟將製作好的檸檬蛋糕發送給孩子們享用。

東森慈善基金會長期贊助偏鄉學童「愛的早餐」邁入第14年，過去王令麟透過花東校長分享而得知偏鄉家庭多半因隔代教養或父母因農忙疏於照顧，導致孩子們經常挨餓上學、到校意願低，因此王令麟親自捐款贊助孩子們到校享用美味早餐，補足學習所需的能量，開啟滿滿元氣活力的一天，也因此被全台眾多偏鄉、部落小學生們暱稱為「東森爸爸」。

▲▼東森慈善基金會愛的早餐花蓮東竹國小 。（圖／記者徐文彬攝）

▲長期關注偏鄉及部落學童生活教育問題的王令麟，透過愛的早餐長期陪伴而獲得東森爸爸美名。

王令麟表示：「我想，做好事應該要邀請更多人一起來，因此後期透過東森購物網讓會員購物順便捐發票的方式募款，目前高達7成比例都會捐發票，目前每年幫助全台2千多名孩子享用早餐，累積已超過3萬人次；不僅如此，先前東森購物也協助偏鄉學校募得運動鞋、排笛、電腦等物資，都是透過我們的會員共同發揮愛心，讓我相當感動，在台灣真的處處有溫情。」

▲▼東森慈善基金會愛的早餐花蓮東竹國小 。（圖／記者徐文彬攝）

▲得知東竹國小推動親子共餐，王令麟透過東森購物為學校餐廚設備升級，由東竹國小校長陳彥光(左)代表收受。

▲▼東森慈善基金會愛的早餐花蓮東竹國小 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟贈送花蓮地區校長東森自然美防曬乳，感謝眾人對教育的熱情。

偏鄉地區教育資源有限，各種課外活動及才藝全仰賴師長們努力爭取，為了凝聚孩子導向正途，更需要花大量時間，長期用愛陪伴每個孩子成長，王令麟得知東竹國小有特別的親子共餐文化，特別透過東森購物提供料理鍋具升級學校餐廚設備，並贈送東森自然美防曬乳給花蓮各區校長，感謝他們在第一線照顧孩子的辛勞。

▲▼東森慈善基金會愛的早餐花蓮東竹國小 。（圖／記者徐文彬攝）

▲從小吃愛的早餐長大的田劭晨(左1)、古文龍(左2)及高語杰(右1)，今年考取國立大學成為當地孩子的榜樣。

這次拜訪的東竹國小合作愛的早餐已有8年之久，今年剛好有3位從小吃愛的早餐長大的孩子田劭晨、高語杰及古文龍，積極向學已考上國立成功大學及國立高雄師範大學，因此王令麟、吳宗憲及Sandy特別頒發獎學金鼓勵他們繼續成為當地孩子的好榜樣，古文龍開心的分享，小時候每次吃愛的早餐都像是受到外界的關懷與祝福，感覺很溫暖。

▲▼東森慈善基金會愛的早餐花蓮東竹國小 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東竹國小學生對於大明星的到來相當興奮。

今年擔任東森購物大使二度與王令麟前往偏鄉的吳宗憲表示，過去常因《綜藝玩很大》出外景到花東，但這是第一次與花蓮當地的小朋友一起互動，覺得孩子們很熱情，而吳宗憲也勉勵孩子們「千里之遙始於足下」，好好的享受純真的童年時光，但不要怯於表達自己的想望，最終才能成就更好的自己。

▲▼東森慈善基金會愛的早餐花蓮東竹國小 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東竹國小學生及校長與王令麟、吳宗憲及Sandy合影留念。

長期致力於公益、深耕在地的王令麟，持續善盡企業社會責任，秉持「別人做生意，東森時時刻刻做公益」的信念，長期關懷社會弱勢族群。本次訪視活動中，王令麟也捐贈30萬元幫助受疫情影響捐款大幅縮水的天主教花蓮教區富里鄉原住民家庭與婦女中心，呼籲各界疫情趨緩之際莫忘分享愛。而東森集團也自新冠肺炎疫情爆發初期，便於第一時間響應政府、投身公益、關心地方小農，不僅向農委會採購價值100萬元燕巢芭樂送給醫護人員，東森自然美也於日前捐贈1萬瓶、總價值超過3千萬的醫美及保養品捐贈給醫護人員，並且協助銷售鳳梨釋迦、極光哈密瓜、午仔魚等農漁產品，發揮取之於社會、用之於社會的精神以實際行動送愛全台。

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