疫情重創高雄嬤孫靠泡麵吐司度日　民眾捐三倍券成弱勢家庭救命符

▲疫情重創經濟，弱勢家庭難以維生，民眾若有餘裕莫忘伸出援手互助。（示意圖／取自pxhere）

記者林璟倩／綜合報導

家住高雄的佳佳（化名），去年爸爸不幸過世後，家中經濟須仰賴親友暫時接濟，目前靠奶奶偶爾擔任清潔工支應，生活上的入不敷出，使佳佳必須常以泡麵、吐司勉強溫飽，也讓奶奶心疼又自責。尤其今年大受疫情影響，奶奶的工作機會減少、收入銳減，即使外出工作也要小心翼翼，怕帶病毒回家傳染給3個小孩。

台灣世界展望會即時為佳佳一家提供急難救助金，協助維持基本生活所需，時逢7/1起振興三倍券預購開跑，台灣世界展望會邀請民眾一起「捐振興、做愛心」，齊力守護更多像佳佳這樣的孩子，將手中的振興三倍券捐贈給國內特殊狀況及急難家庭，作為採購民生用品與維持生活基本需求之用，或為經濟弱勢家庭孩子捐贈營養或教育扶助金，一同陪伴弱勢家庭度過疫情影響下的艱困時期。

台灣世界展望會整理出以下方式，邀請民眾將手中的實體或電子振興三倍券化為實際愛心（將開立捐款收據）

A.捐贈實體振興三倍券：

1.以掛號郵寄實體振興三倍券：信封請註明聯絡人、電話、地址及捐款項目。寄送地址：台北市105松山區民生東路四段133號6樓。

2.親自送達：親送實體振興三倍券至台灣世界展望會總會或各區辦公室，現場可開立捐款收據。

B.捐贈電子振興三倍券：

1.信用卡捐款：民眾於各家銀行線上綁定信用卡時，可在回饋欄位選擇「愛心碼捐款」，填入台灣世界展望會愛心碼「7000」，當實際刷滿3000元，銀行將另捐2000元給台灣世界展望會。

2.LINE Pay Money、街口支付平台：綁定電子支付捐款滿3,000元，該電子支付帳號跳出綁定資訊時，請選擇「我要把2000塊捐給社福單位」，並於後方愛心碼輸入「7000」，將款項捐給台灣世界展望會。

3.紙本信用卡捐款單：使用綁定完成之信用卡刷滿3000元，銀行將回饋2000元至該帳戶，請填寫台灣世界展望會信用卡捐款單後傳真至(02)2175-4995或拍照email:pr@worldvision.org.tw