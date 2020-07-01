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三倍券捐公益賺回饋！愛盲基金會集10品牌創護盲國家隊　面額200也能捐

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▲▼三倍券捐公益賺回饋！愛盲基金會集10品牌創「護盲國家隊」。（圖／記者林璟倩攝）

▲愛盲基金會攜手十大品牌合作推出振興三倍券公益方案。 （圖／記者林璟倩攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

今(7/1)振興三倍券預購開跑，許多人忙於精算如何發揮三倍券最大效益，卻不知道三倍券其實也能捐公益、給予弱勢團體實質幫助！愛盲基金會配合三倍券正式上路，集結十家企業公開宣布「護盲國家隊企業組」正式成軍，提供多元化的「小額輕鬆捐」振興公益方案，讓民眾送愛心之餘還可享優惠、獲得好禮回饋。

▲▼三倍券捐公益賺回饋！愛盲基金會集10品牌創「護盲國家隊」。（圖／記者林璟倩攝）

▲透過十大品牌指定公益捐款方案，捐款滿額可獲回饋禮。

愛盲攜手頂呱呱、喜鋪、印花樂、橘子工坊、艾瑪絲、六月初一、台灣好農、天喜台北搬家、鯨讚、書寶二手書店等10家企業合作，讓民眾透過各家公益捐款方案，捐出指定捐款額度即可獲得回饋禮。另外，為鼓勵小額捐款，愛盲基金會提供多元化捐款方式，包括信用卡、LINE PAY、銀行轉帳甚至直接寄送振興三倍券，最低可從LINE PAY一元點數捐、200元面額的三倍券或信用卡、銀行轉帳捐880元、1200元不等，破除多數人誤以為做善事一定要花大錢捐款的迷思，從小額、持續捐款做起，且公益捐款還可列舉捐贈扣除額，加倍擴大愛心效益。

▲▼三倍券捐公益賺回饋！愛盲基金會集10品牌創「護盲國家隊」。（圖／記者林璟倩攝）

▲愛盲基金會董事長謝邦俊呼籲民眾小額捐，幫助弱勢團體。

鮮少於媒體前曝光的愛盲基金會董事長謝邦俊今為疫情重創公益團體特別現身喊話，他認為台灣因為人民高度配合且民間互助合作，才能在這波疫情當中與全球各國相較之下相對穩定，然而醫師背景的他認為瘟疫尚未平息、長期看來仍藏隱憂，因此呼籲民眾在有能力的時候，不吝伸出援手幫助弱勢團體。

▲▼三倍券捐公益賺回饋！愛盲基金會集10品牌創「護盲國家隊」。（圖／記者林璟倩攝）

▲愛盲樂團成員在防疫期間仍透過連線持續創作且練習不輟。

謝邦俊指出，愛盲基金會旗下的庇護工場、護康視障按摩會館及愛盲樂團等接受疫情影響取消預約、演出，高達7成的視障者或多重障礙者失去好不容易得到的穩定工作機會，不僅視障者枯坐愁城、無法維持家庭生計，連愛盲基金會本身也一度面臨營運危機，因此希望號召十家善心企業共同站出來，盼社會大眾投入振興公益，人人都是護盲國家隊。

愛盲基金會「護盲國家隊─企業組」合作內容點此去>>>

愛盲基金會官網：https://www.tfb.org.tw

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