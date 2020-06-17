王令麟不畏熱浪親送愛！捐30萬助花蓮富里原家中心　再為部落端午加菜

▲東森集團總裁王令麟得知花蓮富里原家中心經費支黜，大方捐30萬緩解難關，由李秀霞修女代表收受。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／花蓮報導

近日花蓮高溫飆破38.8度，東森集團總裁王令麟揪東森購物代言人吳宗憲及吳姍儒Sandy一同赴花蓮富里參與東森慈善基金會「愛的早餐」活動，長達5小時的車程絲毫不減眾人關注偏鄉部落的熱情，除了親手做點心，王令麟也同步捐贈30萬幫助受疫情影響、經費支黜的財團法人天主教花蓮教區富里鄉原住民族家庭服務中心（花蓮富里原家中心），另贈送「阿一鮑魚端陽鮑粽饗宴」予原民會部落委託之4間發展協會，提前為部落長者端午加菜。

▲東森爸爸王令麟與東森購物代言人吳宗憲、Sandy一同前往花蓮縣富里鄉東竹國小製作愛的餐點與孩子同樂。

過去東森慈善基金會提供「愛的早餐」已有14年之久，持續提供豐富的早餐滿足小朋友成長所需的營養，近年東森更擴大公益服務不分族群及對象，因此這次王令麟趁著造訪花蓮富里東竹國小之際，一併幫助多個弱勢團體，希望透過實際行動，拋磚引玉讓所有人一同關懷需要幫助的人。

像是今年新冠肺炎疫情影響許多長照機構，王令麟聽聞花蓮富里原家中心捐款大幅縮水，連帶影響當地族人生活困難、幾近斷炊，因此特別捐贈30萬元現金幫助中心度過難關。花蓮富里原家中心李秀霞修女表示，當地族人聽到這個消息都非常激動又開心，還特別將專案取名為「東森響起部落亮起來」，由衷感謝東森集團及總裁王令麟及時伸出援手。

▲花蓮富里原家中心服務範圍涵蓋從小孩到老人都有。（圖／取自財團法人天主教會花蓮教區富里鄉原住民族家庭服務中心臉書）

李秀霞修女指出，富里地區民眾多以阿美族為主，原家中心服務範圍從出生到老年的弱勢族群都包含在內，過去多依賴民眾捐款維持弱勢家庭生活開銷，然而這波疫情陸續接到許多電話告知將停止捐款，眾人正擔心的不知所措時，竟獲得東森大方捐款感動不已，這次專案將優先幫助最急需幫助的富南部落，同時也會幫助到部落長輩、外配、隔代教養的孩子等獲得急難救助金。

▲王令麟也致贈美味料理為4間部落發展協會的部落長者加菜。

隨著端午佳節即將到來，王令麟也暖心加碼，致贈原民會部落委託之貧病老人機構：萬寧健康站、吉拉米代站、基拉歌賽站、達蘭埠站等4間發展協會享用「阿一鮑魚端陽鮑粽饗宴」，為辛苦的照服員及長者們端午節加菜，也呼籲民眾不忘在自己能力範圍內分享愛與關懷。

▲東竹國小學生及校長與王令麟、吳宗憲及Sandy合影留念。

東森慈善基金會長期贊助偏鄉學童「愛的早餐」邁入第14年，幫助偏鄉家庭的孩子們到校享用美味早餐，補足學習所需的能量，開啟滿滿活力的一天，總計幫助過全台3萬人次小學生，而這些捐款除了透過東森慈善基金會董事長王令麟的個人捐款之外，還集結了廣大的東森購物會員購物捐發票的愛心，因此王令麟持續秉持取之於社會、用之於社會的善念，持續擴大關注對象。

像是東森集團也自新冠肺炎疫情爆發初期，便於第一時間響應政府助小農、挺醫護，不僅向農委會採購價值百萬的燕巢芭樂送給醫護人員，東森自然美也捐贈總價值超過3千萬的醫美及保養品給醫護人員，並且協助銷售鳳梨釋迦、極光哈密瓜、午仔魚等農漁產品，以實際行動深耕在地、送愛全台。

▲東森爸爸王令麟揪憲哥、Sandy 親手做「愛的早餐」送暖花蓮。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨)

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