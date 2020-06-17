　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

王令麟不畏熱浪親送愛！捐30萬助花蓮富里原家中心　再為部落端午加菜

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼東森慈善基金會愛的早餐花蓮東竹國小，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟得知花蓮富里原家中心經費支黜，大方捐30萬緩解難關，由李秀霞修女代表收受。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／花蓮報導

近日花蓮高溫飆破38.8度，東森集團總裁王令麟揪東森購物代言人吳宗憲及吳姍儒Sandy一同赴花蓮富里參與東森慈善基金會「愛的早餐」活動，長達5小時的車程絲毫不減眾人關注偏鄉部落的熱情，除了親手做點心，王令麟也同步捐贈30萬幫助受疫情影響、經費支黜的財團法人天主教花蓮教區富里鄉原住民族家庭服務中心（花蓮富里原家中心），另贈送「阿一鮑魚端陽鮑粽饗宴」予原民會部落委託之4間發展協會，提前為部落長者端午加菜。

▲▼東森慈善基金會愛的早餐花蓮東竹國小，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森爸爸王令麟與東森購物代言人吳宗憲、Sandy一同前往花蓮縣富里鄉東竹國小製作愛的餐點與孩子同樂。

過去東森慈善基金會提供「愛的早餐」已有14年之久，持續提供豐富的早餐滿足小朋友成長所需的營養，近年東森更擴大公益服務不分族群及對象，因此這次王令麟趁著造訪花蓮富里東竹國小之際，一併幫助多個弱勢團體，希望透過實際行動，拋磚引玉讓所有人一同關懷需要幫助的人。

像是今年新冠肺炎疫情影響許多長照機構，王令麟聽聞花蓮富里原家中心捐款大幅縮水，連帶影響當地族人生活困難、幾近斷炊，因此特別捐贈30萬元現金幫助中心度過難關。花蓮富里原家中心李秀霞修女表示，當地族人聽到這個消息都非常激動又開心，還特別將專案取名為「東森響起部落亮起來」，由衷感謝東森集團及總裁王令麟及時伸出援手。

▲▼花蓮富里原家中心互動 。（圖／取自財團法人天主教會花蓮教區富里鄉原住民族家庭服務中心）

▲花蓮富里原家中心服務範圍涵蓋從小孩到老人都有。（圖／取自財團法人天主教會花蓮教區富里鄉原住民族家庭服務中心臉書

李秀霞修女指出，富里地區民眾多以阿美族為主，原家中心服務範圍從出生到老年的弱勢族群都包含在內，過去多依賴民眾捐款維持弱勢家庭生活開銷，然而這波疫情陸續接到許多電話告知將停止捐款，眾人正擔心的不知所措時，竟獲得東森大方捐款感動不已，這次專案將優先幫助最急需幫助的富南部落，同時也會幫助到部落長輩、外配、隔代教養的孩子等獲得急難救助金。

▲▼東森慈善基金會愛的早餐花蓮東竹國小，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟也致贈美味料理為4間部落發展協會的部落長者加菜。

隨著端午佳節即將到來，王令麟也暖心加碼，致贈原民會部落委託之貧病老人機構：萬寧健康站、吉拉米代站、基拉歌賽站、達蘭埠站等4間發展協會享用「阿一鮑魚端陽鮑粽饗宴」，為辛苦的照服員及長者們端午節加菜，也呼籲民眾不忘在自己能力範圍內分享愛與關懷。

▲▼東森慈善基金會愛的早餐花蓮東竹國小 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東竹國小學生及校長與王令麟、吳宗憲及Sandy合影留念。

東森慈善基金會長期贊助偏鄉學童「愛的早餐」邁入第14年，幫助偏鄉家庭的孩子們到校享用美味早餐，補足學習所需的能量，開啟滿滿活力的一天，總計幫助過全台3萬人次小學生，而這些捐款除了透過東森慈善基金會董事長王令麟的個人捐款之外，還集結了廣大的東森購物會員購物捐發票的愛心，因此王令麟持續秉持取之於社會、用之於社會的善念，持續擴大關注對象。

像是東森集團也自新冠肺炎疫情爆發初期，便於第一時間響應政府助小農、挺醫護，不僅向農委會採購價值百萬的燕巢芭樂送給醫護人員，東森自然美也捐贈總價值超過3千萬的醫美及保養品給醫護人員，並且協助銷售鳳梨釋迦、極光哈密瓜、午仔魚等農漁產品，以實際行動深耕在地、送愛全台。

▲東森爸爸王令麟揪憲哥、Sandy 親手做「愛的早餐」送暖花蓮。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨)

延伸閱讀：
王令麟揪吳宗憲、Sandy赴花蓮親手做「愛的早餐」　嗨翻偏鄉童樂會 
王令麟、吳宗憲親手為愛做早餐　偏鄉孩子胃暖心更暖
 窩在東森爸爸身邊撒嬌！偏鄉孩子享用愛的早餐　純真甜笑融化眾人
捕獲野生阿伯…竟是東森爸爸王令麟和偏鄉學童一起割稻！
風雨無阻送愛！偏鄉孩童是東森爸爸王令麟心中最軟的一塊
東竹國小全校師生「愛的早餐」好暖　補足一天滿滿學習活力

ET快訊
韓國瑜生日自嘲「最近失業了！」　穿短褲低頭看卡片…許下1祝福
快訊／台中八仙山三角點1男「失去生命跡象」！直升機出動吊掛
快訊／共軍運8、殲10再闖我西南空域　空軍偵巡機升空廣播驅離
少龍挑仙女「超胸標準」曝！　她應訊微笑硬撐…聽到自己不是唯一
快訊／5高中生漁光島戲水！玩到一半「漂出外海」2人溺水搶救中
獨／政大「詠春拳教授」確定解職　臉書懺悔文曝光：展現反省與承
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

王令麟揪吳宗憲、Sandy赴花蓮親手做「愛的早餐」　嗨翻偏鄉童樂會

王令麟、吳宗憲親手為愛做早餐　偏鄉孩子胃暖心更暖

窩在東森爸爸身邊撒嬌！偏鄉孩子享用愛的早餐　純真甜笑融化眾人

捕獲野生阿伯…竟是東森爸爸王令麟和偏鄉學童一起割稻！

風雨無阻送愛！偏鄉孩童是東森爸爸王令麟心中最軟的一塊

東竹國小全校師生「愛的早餐」好暖　補足一天滿滿學習活力

王令麟不畏熱浪親送愛！捐30萬助花蓮富里原家中心　再為部落端午加菜

王令麟揪吳宗憲、Sandy赴花蓮親手做「愛的早餐」　嗨翻偏鄉童樂會

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

在翡翠谷水簾瀑布拍出超仙美照　花蓮新景點蒐羅！日本神社也有

吳映潔《玩很大》失控制裁NPC　玩遊戲輸...她一句話打臉黃鴻升XD

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

北京市5天106人確診新冠肺炎！　逐戶「敲門行動」...進入緊急狀態

獨／「在不瘋狂」游否希認愛「網紅團員」　想「先有後婚」5年內成家：我過氣了！

王令麟不畏熱浪親送愛！捐30萬助花蓮富里原家中心　再為部落端午加菜

王令麟揪吳宗憲、Sandy赴花蓮親手做「愛的早餐」　嗨翻偏鄉童樂會

《聲林2》戰友狹路相逢　「DD52」搶位賽當對手

怨未照顧老母害身體不好...兄弟聯手狂打繼父　抓頭撞汽車爆頭慘死

史上最大規模！凱擘等19系統165萬戶與中天、TVBS等11頻道爆11億授權費爭議

巨人傳奇難擋帕金氏症享壽81歲　隊史首位賽揚投手

孔劉《鬼怪》家具台灣買得到　推滿額贈佈置偶像劇場景

中職／一起做公益　唐寶寶為中信兄弟開球

新店隨機殺人凶嫌聲請精神鑑定　死者父出庭哽咽：天理何在？

愛紗偽裝收音師亂入《食尚》被識破　興奮看「G下蛋」

獨／生日激戰…他喇舌「喇到詭異肉球」爆氣分手！18歲妹為愛手術…醫驚：超罕見

遠見／以色列新銳歷史學家　深度解構「後新冠世界」

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

公益熱門新聞

王令麟憲哥Sandy做點心嗨翻偏鄉

女孩罹患罕病連幫媽媽搥背做不到

阿原用愛助偏遠小學及乘客勤洗手

唐寶寶「送愛送團圓」　拚8千份認購月餅

輪舞天后何欣茹生命故事令人動容

疫情衝擊血庫！　遠雄第五屆熱血接力賽開跑

UNIQLO傳愛　帶孩子做自己的主人

冠軍吐司感動上市！　「將才學堂」助孩子夢想飛揚

實力媒體周年慶　種樹紮根愛地球

超萌吉祥物融化兩岸小天使

史蒂雅國際送愛　為偏鄉童募物資

「好食好事」挺食農新創　獎金100萬

王令麟、吳宗憲為偏鄉孩子做早餐

信義房屋偏鄉換燈管照亮部落

更多熱門

相關新聞

國民黨雲林縣黨部聯合慶端午　祈福防疫2萬肉粽助弱勢　

國民黨雲林縣黨部聯合慶端午　祈福防疫2萬肉粽助弱勢　

國民黨雲林縣黨部與雲林縣民眾服務社17日舉行「過端午祈福防疫愛心綿延助弱勢」公益關懷活動記者會，邀請雲林縣政府、救國團雲林縣團委會、立法委員林文瑞服務處、雲林縣婦女會、斗六市公所、日頭花姊妹協會等各社團的志工於6月20日上午十點，在國民黨雲林縣黨部前廣場包粽子，致送縣內2000戶弱勢，提前慶端午。

王令麟憲哥Sandy做點心嗨翻偏鄉

王令麟憲哥Sandy做點心嗨翻偏鄉

93歲肉粽嬤苦撐養3個憨兒孫

93歲肉粽嬤苦撐養3個憨兒孫

魏應充捐逾800萬　助彰化9校少棒

魏應充捐逾800萬　助彰化9校少棒

盧秀燕、王令麟聯手拚經濟　台中農產大禮包千組秒殺

盧秀燕、王令麟聯手拚經濟　台中農產大禮包千組秒殺

關鍵字：

公益愛心雲王令麟公益愛的早餐東森慈善基金會東竹國小東森公益ET東森分享愛

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

燒臘店美艷闆娘當小三「淋油炸屍」！正宮遭肢解塗醬

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

峮峮死會！直擊小鬼「潛入香閨秘戀」

外送到汐止大樓！管理員看地址驚喊：這家都死了

家家大姐掀家醜　譙紀曉君「喝醉奔母喪、不甩癌父」

身分證中1碼金典酒店Buffet享5折

「冷氣2個月沒關」電費786　網驚：非變頻

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

誆買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪性奴

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

更多

最夯影音

更多
一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好
狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

在翡翠谷水簾瀑布拍出超仙美照　花蓮新景點蒐羅！日本神社也有

在翡翠谷水簾瀑布拍出超仙美照　花蓮新景點蒐羅！日本神社也有

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面