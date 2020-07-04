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人事猜測全沒中！卓榮泰「人生下半場」在做這...還願當妻子外送司機

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▲前民進黨主席卓榮泰。（資料照／記者林敬旻攝）

▲前民進黨主席卓榮泰。（資料照／記者林敬旻攝）

文／中央社

民進黨主席卓榮泰卸任後未擔任任何公職，儘管有人為他抱屈，但歷經政壇大風大浪，加上太太生病，他對生命有更深一層的體悟。「這些工作不用爭來爭去、你死我活」，除了照顧妻子，更投入公益協助籌辦南丁格爾獎，開啟了人生下半場。

從1987年擔任駐日代表謝長廷台北市議員時期的助理，開啟從政生涯，卓榮泰在政壇打滾超過30年。民進黨2016年執政後一年多，他出任行政院秘書長，重新站上權力舞台，2018年民進黨地方選舉大敗，意外接任民進黨主席，橫在前面的除了2020大選立委布局，竟然還出現了一場震動黨內的總統初選，他居中穿梭努力讓初選順利完成，民進黨接下來在大選中勝利完全執政，堪稱是政壇大驚奇。

卸任黨主席後，「卓榮泰」這個名字屢次在媒體的人事猜測中被點名，但最後沒有一個成真。卓榮泰也很瀟灑，在5月20日民進黨中常會發表告別演說表示：「過去一年多來，我接受中執會的命令而行動，已經達成被交付的任務，我要向全體先進黨員同志及中執委們告退，從這場大改革的行動中告別，離開公共職位。」

喜歡自己寫稿的他在和記者茶敘時，談到這段演說內容，翻出iPhone備忘錄說，今年1月選後，他已經寫好這一段，原始的來源是當年美國總統華盛頓的告別演說，他做了一些修正。

其實，卓榮泰在接任黨主席後，可說是歷經一場政治三溫暖，加上太太生病，都讓身處政治紅塵中的卓榮泰對生命有更深一層的體悟。

3月初，卓榮泰理了大光頭引發媒體關注，他也首度談到埋藏著洋蔥的小故事。他說，去年到今年初忙著總統與立委選舉，一開始太太出現眩暈，以為是眩暈症，他請太太到診所就醫，讓醫師開個藥吃吃就沒事，但太太的情況沒有改善，後來到醫院檢查竟發現是腦膜瘤。

當時為了鼓勵太太，卓榮泰在太太手術前，自己把頭髮給剪了。如今太太漸漸康復，且行動自由自在，卓榮泰說，現在的生活就是安心當看護、隨時當太太的UberEat。

除了照顧太太外，卓榮泰也投入公益行列，到天河基金會與慈月基金會協助籌辦南丁格爾獎等工作。卓榮泰曾任慈月基金會執行長，基金會幕後推手是創立通訊通路界龍頭「神腦國際」的總裁林保雍，林保雍用母親阿月的名字命名。

因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，投入抗疫的護理師相當辛苦，今年天河基金會特別獎勵第一線抗疫護理人員，基金會透過護理師全國聯合會調查出第一線抗疫護理人員人數估計約4000人，將分別發給每人新台幣6000元獎勵，需經費2400萬元。

「做這些工作不用爭來爭去、你死我活」，從政治轉入公益，卓榮泰體會很多，現在全心全意鼓勵勞苦的護理人員，未來希望把範圍跨足到東南亞。

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