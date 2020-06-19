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新北市府廣邀大學生發揮創意　改造中和緬甸街商圈新活力

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▲新北市政府6月份推出「新北創意大賞」設計競賽，以「中和華新街」主題，希望集結年青人的創意想法，活化緬甸文化商圈形象。（影／新北市政府提供）

生活中心／綜合報導

你是對多元文化及社會變遷有所憧憬、渴望實現滿腹想法及創意的人嗎？你對參與新北中和的緬甸新住民聚落形成歷史文化有高度興趣嗎？今年新北市政府積極建構創新創業環境，陸續推出「新北青年創業群眾募資輔導計畫」及「新北創意大賞」，希望透過公開徵件方式，廣納創新創意的計畫。6月份更推出「新北創意大賞」設計競賽，以「中和華新街」主題，希望集結年青人的創意想法，活化緬甸文化商圈形象，即日起開始徵件，只要你是北北基桃大專院校學生都可報名參加，競賽總獎金上看13.5萬元！

▲▼新北中和華新街。（圖／翻攝自影片）

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▲新北中和華新街因歷史淵源逐漸演變成今日的緬甸街。（翻攝自影片）

新北市地廣人稠，全市人口已達402萬人，其中新住民及其子女總數超過14萬人高居全國之冠，而新北中和華新街因歷史淵源逐漸演變成今日的緬甸街，也成為新北最具異國特色的商圈，因此本次創意大賞以「百華齊新-原生文化，在地融合」為設計競賽主軸，希望邀請年輕人實地瞭解在地文化，結合華新街歷史背景與文化意涵並發揮創意，運用參與式設計方式，廣納當地區民意見，透過創意店家設計、街道環境改造等議題，共同改造商圈，再造街區新活力。

▲▼新北中和華新街。（圖／翻攝自影片）

▲新北市經發局廣邀年青人一起發揮創意，共同改造商圈。

新北經發局表示，今年4月已推出「新北青年創業群眾募資輔導計畫」，第一波徵件非常踴躍，預計8月再推出第二梯次徵件。6月再推出「新北創意大賞」設計競賽，以「中和華新街」為標的，希望透過創意設計，運用參與式設計方式，透過創意店家設計、街道環境改造等議題，共同改造商圈。

了解更多報名相關資訊
新北市政府經濟發展局網站https://www.economic.ntpc.gov.tw　或電洽(02) 2182-2928 轉 6717吳先生。

▼新北市政府經濟發展局在 2020 年推動《新北市青年創業群眾募資輔導計畫》。（圖／翻攝自網站）

▲▼新北市青年創業群眾募資輔導計畫。（圖／新北市政府經發局提供）

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