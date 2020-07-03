善耕365／為孩子打造一種移動的浪漫　讓勇氣蔓延在路上

文／善耕365、余柏翰 ， 圖／展夢.飛翔 小龍教練

直排輪路溜？ 一雙可以走更遠的鞋子

人們用車子代步、用腳踏車漫遊都市、用網路穿梭雲端，然而對於直排輪教練小龍（暱稱）來說移動工具是一種展現生命的方式，是一項能與土地溝通的語言，用混雜汗水及曬的通紅的膚色、節奏搖擺的身體，在大街小巷上留下足跡，有時疲憊，有時振奮，他腳底踩著輪子，一趟趟地用路溜看見關於偏鄉生活的疏離與真切。他說直排輪是一雙可以走得更遠的鞋子，讓想像可以到達更遠的地方，滾動更多的故事。

從做志工開始，開啟移動的奇幻旅程

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2007年，小龍教練進行第一次的路溜環島計畫，在出發前意外地看見雲林育幼院的單車環島計畫，心想如果自己可以以路溜方式在一旁陪伴及協助這些孩子，會有別於單獨環島更不錯的經驗，於是便聯絡了育幼院方，沒想到院方非常樂意，就此開啟了小龍教練首次的路溜環島之旅，從中接觸到比較不一樣的孩子，也進而認識到其他志工，透過志工的介紹，開始投入偏鄉的直排輪教學。

自2007年持續到現在，小龍教練幾乎每年都自發性的籌辦偏鄉孩子的路溜計畫，就這樣一路溜了過來，溜出了自己意想不到的生涯。

為孩子打造一種移動的浪漫，讓勇氣蔓延在路上

「溜出去 看到希望種子發芽」是小龍教練今年籌辦的 6天6夜的直排輪馬拉松活動 ，也是阿美族及排灣族小孩史上第一次聯合挑戰台東到花蓮250公里直排輪馬拉松。 小龍教練持續舉辦路溜旅行的初衷其實很單純，「旅程本身就是個豐盛的禮物」，希望偏鄉的孩子也能擁有不一樣的旅行，能在路溜旅行中獲得快樂。

每次路溜都是趟艱辛的自我挑戰之旅，也是一趟學習感恩之旅，每個人能從中獲得的祝福都會不同，希望孩子能了解「堅持」就是「力量」，堅持就會有「希望」。用溜的看見的道路更寬廣，讓心也像踩著輪子一樣，他們能夠走的更遠，更自由更快樂。

成為追風的行者 「特訓+測驗+場勘+面試」才能上路!

「你為什麼覺得你可以參加6天6夜的直排輪馬拉松？」 每位參與的小朋友都會在小龍教練的面談中被這樣問到。路溜的旅行，不只是溜，許多環節小龍教練都經過精心的設計，乍聽可能會覺得是魔鬼般的面試，但其實小龍教練並不是要嚇退他們，而是希望他們能有正確的心理準備以及「沒有什麼事情做不到！」的意志，有孩子面試時訴說著對自己的期待講著講著就哭了起來。

「部落的孩子很活潑，但面對到部落外的事物其實是害怕、非常沒有自信的..」小龍教練希望孩子們有先思考過這個旅行，更明白這趟旅程不只是走馬看花，更是要帶著信念完成一件事；在路上路溜是高風險的活動，需要高強度的注意力，要讓孩子們開始學習為自己的生命負責，「好奇心、行動導向、重擬問題、察覺、通力合作 ..這些都是在路上要學習的能力。」腳蹬出去的每個瞬間都是一次決策的掌握，要承受風的阻力及道路坡度的變化等，為了上路的安全，小朋友們的事前得經歷長時間的訓練及細心指導，從無到有的過程，孩子們也需要克服心理的恐懼，經歷過好幾次的摔跤再站起來，另一方面來說，是非常具有教育意義的運動活動。

遇見更多的未知，由孩子自己規劃行程！

除了出發前訓練不馬虎外，參與行程的小朋友，也必須參與籌備的過程。小朋友自己擔任帶隊幹部(領隊、副領隊)事前到現場場勘，小朋友要親自向每一天住宿的老闆詢問住房問題，沿路記下特別危險的路段。從路線到伙食，任何旅途上的疑難雜症，只要在安全許可的範圍內，教練都希望孩子能獨立完成，「自己來，學得更快，印象更深刻。」小龍教練說。





在活動正式進行的期間，小朋友還必須向前來協助的志工報告隔天的行程說明，從中學習溝通技巧。旅途中也要向陌生人自我介紹，描述自己正在做的事，這些都是讓孩子勇於跟外界接觸，去經驗未曾見識的景物及想像；也由於直排輪移動方式較慢的特性，更能在路上接觸更多人，遇見更多未知性。「偏鄉學生比較少有機會接觸到外面的世界，不要讓心中的世界只停留在書本上的印象，透過實際帶他們走訪各個景點，面對路途中種種的意外與困難然後克服，希望這樣小小的種子在孩子們心中發芽之後，可以讓小孩對未來的人生有更多想像。」小龍教練說。

去年有兩位泰武的孩子，在起初訓練時就一直以環島為目標，畢業後主動要求來趟路溜環島之旅，小龍教練也允諾的陪伴他們溜盪穿梭在山海之間。旅途中，許多人會好奇圍觀，會餵食、會熱情邀約住宿…等等，「兩個孩子還被攔下來問說，旅費夠不夠，需不需要贊助」，路溜環島需要堅強的毅力與耐力，但一路上兩位小朋友們都相當精神洋溢，不斷的尋找新發現，「孩子們都不覺得累…在路上還蒐集了眾人的簽名」小龍教練說到。在科技快速變化的時代，路溜給了孩子探索的能力，他們披著環島布條，在豔陽的祝福下，集結旅人們的簽名，為這趟旅程留下與眾人的時空見證。

直排輪夢想家，為孩子翻山越嶺、為教學睡學校…

想不到的是，每年籌備這麼繁瑣又如此多天的活動，小龍教練其實還有份自己正職的工作。在工作之餘以外的時間都奉獻給偏鄉孩子，每月不間斷地前往花東地區義務教學，同步也還要時常憂心每個孩子的狀況與器材的募集。這樣的活動，需要很多人的幫忙促成。有台北直排輪隊的教練義務幫忙募集及保養直排輪，也有平時路溜的夥伴一同加入團隊支援，今年還有善耕365公益媒合平台幫忙招募到更多志工，讓團隊增加更多志工生力軍。

平常前往東部教學的時候，小龍教練就睡在學校裡。今年因疫情緣故，可以居家工作的小龍教練也因為時間能夠彈性分配，更常去台東陪伴孩子。某位夥伴隨口說到:「今年小孩們好幸福哦」，教練回他說 「不，我比較幸福，你知道早上醒來，看見山海是什麼樣的感覺嗎?」

不是弱勢！ 溜出去，對抗不被看見的力量！

「因為孩子們的獨一無二，常常在陪伴的過程中又從下一代的眼光重新看世界。」 接觸過育幼院、偏鄉的孩子十幾年，小龍教練說，大家會刻板印象地誤以為他們是一群很可憐的弱勢，但其實他們是很多采多姿富有光芒的，他們只是缺少被看見的機會，透過直排輪溜出去，或許是一種對抗不被看見的力量。

從訓練到上路，不同的考驗、不同的題目，一陣陣〝嚕嚕嚕〞 直排輪與道路碰撞的追擊，那是孩子們的熱血與純粹在與世界發出共鳴，孩子們的未來，還在前方，這一行人要用溜的將勇氣種在每個人心中，成為等待發芽的記憶，未來也會持續的溜，溜出我們的土地之歌，擘畫更好的未來給我們的孩子。

原文取自善耕365公益媒合平台官方網站

【為孩子打造一種移動的浪漫，讓勇氣蔓延在路上】