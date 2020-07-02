三倍券捐款做愛心還可抵稅！至善基金會邀民眾一同振興幸福

▲至善基金會邀請大家一起振興幸福，量力而捐。（圖／至善基金會提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

振興三倍券預購活動開跑，財政部也宣布捐給公益團體做愛心明年扣抵稅額可以認列3,000元，因此公益團體紛紛規劃活動及小贈禮邀請民眾捐出三倍券做愛心。至善基金會呼籲各界一起來響應振興券捐公益，並推出「至善振興捐」方案，邀請民眾「一捐、二捐、三捐、隨意捐」並回贈感恩小禮。受限於大環境不景氣，至善執行長洪智杰特別呼籲民眾量力而捐，一同振興幸福！

自年初疫情蔓延全球以來，各行各業皆受衝擊，尤其仰賴募款營運的公益團體大多面臨斷炊窘境，因此，當政府6月初表示振興券可捐做公益，無疑是為公益團體帶來一絲曙光。至善基金會特別規劃「至善振興捐」方案，讓民眾可以視自己情況捐出振興券，一捐1000元可獲得部落孩童攝影的童趣筆記書，二捐2000元可以獲得繪本創作家幾米授權的帆布包「夢想書袋」，三捐3000元可獲得「夢想書袋」及串流影音平台電影兌換序號，至善希望透過這樣的方案，在接受民眾的愛心時，也可以回傳一份感謝心意。

當各界正在研究如何領振興三倍券效益最高之際，至善也幫民眾歸納捐款「小撇步」：

1.刷卡捐：在各家銀行線上綁定信用卡時，可以先在回饋欄位選擇「捐贈碼捐款」，填入至善捐贈碼「4399」，當實際刷滿3,000元，銀行就會幫您把2,000元直接捐給至善。

2.紙本捐：至超商或郵局領取紙本券後，可直接用掛號寄至至善辦公室（108台北市萬華區昆明街126號5樓財管部收）。

長期仰賴民間大眾小額捐款而漸漸支撐起在亞洲四地兒少服務的至善基金會，執行長洪智杰引用一位捐款人的話：「有能力成為別人的『振興券』就是一種幸福！」因此，不論捐款多少，歡迎民眾心有餘力之際，一起來「量力而捐」吧！

【至善振興捐】https://bit.ly/2BmEy54