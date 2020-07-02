前瞻計畫再編4年4200億！　立院今三讀通過

▲淡海輕軌第一期路網綠山線已於2018年底通車。（圖／記者謝婷婷攝）



記者林銘翰／台北報導

《前瞻基礎建設特別條例》於2017年7月7日公布施行，為支應前瞻計畫前4年（自2017年9月至2021年8月止）的經費，已編列3300億元，2021年1至8月尚餘約900億元額度有待編列。立法院臨時會2日處理「前瞻計畫後續4年預算籌編同意案」，同意編列後續4年前瞻基礎建設經費4200億元，併同前期所餘900億元編列特別預算。

《前瞻基礎建設特別條例》明訂，中央政府依本條例支應前瞻計畫，以4年為期程，預算上限為新台幣4200億元，期滿後續預算及期程，經立法院同意後，以不超過前期預算規模及期程為之，並以特別預算方式編列，分期辦理預算籌編及審議。

行政院於今年3月30日依據《前瞻基礎建設特別條例》第7條第1項規定，函請立法院同意行政院辦理前瞻計畫後續4年4200億元預算籌編，併同前期所餘900億元編列特別預算。

立法院經濟委員會於等5月13日至14日召開聯席會議，經聯席會議審查後，決議按照行政院提案通過，並提報院會討論，院會討論前須交由黨團協商。

▲立法院臨時會處理「前瞻計畫後續4年預算籌編同意案」，僅台灣民眾黨團投下反對票。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院長游錫堃1日召集朝野黨團協商，研商「行政院函為支應前瞻基礎建設計畫後續4年之經費，請本院依前瞻基礎建設特別條例第7條第1項規定，同意辦理預算籌編案」等案相關事宜，除部分未獲共識的附帶決議提案保留之外，其餘均照日前聯席會議的審查意見通過。

立法院臨時會2日上午處理「前瞻計畫後續4年預算籌編同意案」時，經院會表決僅台灣民眾黨立委賴香伶、蔡壁如、高虹安、邱臣遠等4人不同意，院會出席的99人中獲得95票贊成、4票反對，正式同意編列後續4年前瞻基礎建設經費4200億元。

為加速及擴大基礎建設投資、振興經濟及提升台灣競爭力，行政院於2017年4月5日核定前瞻計畫，計畫年期為8年，計畫項目為「軌道建設」、「水環境建設」、「綠能建設」、「數位建設」、「城鄉建設」等5項，並擬具前瞻條例草案送請立法院審議。立法院審議時，增加「因應少子化友善育兒空間建設」、「食品安全建設」及「人才培育促進就業」3個計畫項目，併同行政院提出者合計為8項。

國發會表示，前瞻計畫前4年（自2017年9月至2021年8月止）經費，第1期（2017年9月至2018年12月）編列1070.7億元、第2期（2019年至2020年）編列2229.5億元，合計3300億元，尚餘900億元額度待籌編。

國發會指出，前瞻基礎建設計畫第1期計畫經費執行率達92.35%；第2期截至今年3月底為止，計畫經費執行率為93.55%。依照建設別而言，第1期有6項建設類別計畫經費執行率超過90%，其中以「綠能建設」最高，其次依序為「人才培育促進就業建設」、「水環境建設」、 「食品安全建設」、「數位建設」與「軌道建設」。

此外，前瞻基礎建設計畫第2期迄今年第1季為止，亦有6項建設類別計畫經費執行率超過90%，其中以「人才培育促進就業建設」最高，其次依序為「食品安全建設」、「數位建設」、「軌道建設」、「水環境建設」與「城鄉建設」。

▼台中捷運綠線進入試運轉階段，預計2020年底通車。（圖／台中市新聞局）



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