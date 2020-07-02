朱立倫揪國民黨立委練拳特訓　江啟臣：不用刻意聚焦在某些人

▲朱立倫與黨內立委洪孟楷、陳以信、謝衣鳳、李貴敏進行拳擊特訓。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

國民黨日前占據立法院議場19小時就被民進黨攻破，遭外界嘲笑「沒戰力」，前國民黨主席朱立倫1日帶同黨立委進行拳擊特訓，期許繼續發揮戰力。對此，國民黨主席江啟臣2日受訪時說，對身體健康有益的事大家平常就會做，「不用刻意只聚焦在某一些人」，他也強調，黨團戰力靠的是平常的默契培養和論述主張，相信之後會慢慢上軌道，默契越來越好。

為反對前總統府秘書長陳菊擔任監察院長，國民黨立院黨團28日傍晚突襲占據立法院議場，原本表達要占3天3夜，結果不到20小時就被拿著油壓剪的民進黨團立委們攻破，並且一一拉下主席台，遭到外界笑稱「作秀」、「沒戰力」。

朱立倫辦公室1日發布朱立倫與同黨籍立委洪孟楷、陳以信、謝衣鳳、李貴敏等人進行拳擊特訓的照片，強調要「強健體魄，期許未來繼續發揮戰力！」預告未來還會有攀岩、飛輪等特訓。

對此，江啟臣2日受訪時表示，對身體健康有益的事大家平常就會做，「不用刻意只聚焦在某一些人」，並強調，黨團戰力靠的是平常的默契培養和論述主張，「國民黨團第一會期有新任委員，要一點時間去適應、磨合，尤其上半會期因疫情關係，很多委員不見得這麼熟悉議事攻防，我想他們會慢慢上軌道，默契越來越好。」

被問到會希望朱立倫找你打拳擊？江啟臣說，不只拳擊，任何運動我都很喜歡，歡迎大家來約我，會不會覺得被朱立倫搶走風采？江啟臣連忙說「不會不會不會，我們平常都有聯繫相互分工、合作，黨的事情就大家一起分擔。」

其他人也看了這些...

►洪孟楷被控偷襲邱議瑩 國民黨團怒嗆不實指控：打人是民進黨的專業

►國民黨公布「污點事件簿」：陳菊遭監院調查總數58件、市府貪瀆和偽造文書總109件

►國民黨嗆撤換陳菊 蔡英文回擊：絕對比馬英九提的名單更進步

更多熱門新聞...

►林俊憲譏國民黨占立院「紙蓮花行動」：再不檢討脫序行徑遲早被淘汰

►江啟臣撂話沒完沒了…高嘉瑜一張照打臉 「國民黨一個都沒來、是在怕什麼？」

►看國民黨霸佔議場…陳水扁：連議事抗爭都不會、比太陽花學運差多了



►振興一下我們的美麗