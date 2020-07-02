比拚霸佔立法院…莊瑞雄狂酸國民黨3分鐘「你們敢嗎？」　藍委「惦惦」

▲民進黨立委莊瑞雄評論國民黨霸佔立法院行動。（圖／翻攝新聞面對面YouTube）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨628佔領立法院20多小時，但隔日就被民進黨快速清場，後續有國民黨立委在衝突中受傷，前新北市長朱立倫近日帶著立委洪孟楷、陳以信等人練拳擊，要在下一次的行動中取回優勢。不過，民進黨立委莊瑞雄則不以為意的在政論節目中訓斥「你們敢嗎？」，同場來賓陳以信則全程「惦惦」。

陳以信在《新聞面對面》提到，雖然這次的抗爭活動被民進黨快速清場，但臨時會還有兩個多禮拜，國民黨隨時會再回來，經過這一役之後，「我們去練拳擊，這表現我們的決心跟意志，跟你們沒完沒了。」

聽完陳以信的表述之後，莊瑞雄則冷冷的回應開始「訓話」近3分鐘，「這種話我們聽多了啦！什麼叫沒完沒了，你們要佔領幾次都沒問題，我覺得你們這次佔領弱掉，我覺得好笑啦！」

莊瑞雄表示，國民黨要上主席台隨時都可以上去啊，我們散的時候你們可以上去，我們在議場的時候，你們可以上去啊，在議場的時候可以很大方的上去，「重點是你們不敢，你們要師出有名」，有那麼多媒體在，如果主席在主持會議時，你們認為有正當性，也可以上去佔住啊，「重點你們敢嗎？」陳以信馬上反擊，「我們後來有衝一次啊！」

▲國民黨團攻占立法院，1個多小時就遭民進黨清場。（圖／記者屠惠剛攝）



此時莊瑞雄則說「我就諒你們不敢嘛，因為你們衝上去你們下不來，你們沒有那個決心」，你說這議題非常正當，但在民進黨或社會大眾看來未必正當。

莊瑞雄也說，每個政黨對他們行動會有著墨，光是這樣的抗爭活動，你們要告訴社會大眾意義的是什麼，說獨裁、得不配位，「在野黨立委這麼好當喔？然後你們第二次要衝的時候，我就跟我同事說「連理都不要理，他們根本不敢上去，因為衝上去他們就下不來了。」

▲民進黨立委莊瑞雄評論國民黨霸佔立法院行動，陳以信沒有回應。（圖／翻攝新聞面對面YouTube）



莊瑞雄對陳以信說，國民黨根本不想上去，原本打算要在立法院待三天三夜，才進去你們就哇哇叫了，說沒有冷氣、沒人道啦，等到開冷氣拉一拉你們就不見了。

對於國民黨的抗爭行動，莊瑞雄建議，議事攻防隨時都會有，但要看什麼議題，「國民黨就只要被這個議題困住嗎？永遠都要佔據立法院？永遠都要這樣嗎？」

▲政論節目新聞面對面