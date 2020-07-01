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《農田水利法》朝野協商達共識　立院最快2日完成三讀

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▲農夫，農業，農田，農人。（圖／pixabay）

▲《農田水利法》草案最快2日完成三讀。（示意圖／pixabay）

記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃1日召集朝野協商，討論《農田水利法》等案相關事宜，會中做成農田水利事業作業基金收入免徵營業稅、農田水利會改制後其資產及負債均由國家概括承受等結論，最快能在2日臨時會順利完成三讀。農委會主委陳吉仲1日中午受訪時表示，上午赴立法院參與《農田水利法》草案朝野協商，氣氛非常和諧，所有政黨都支持，預計明天應該會順利三讀通過。

立法院在2018年三讀修正通過《農田水利會組織通則》，農田水利會改制為公務機關，停止辦理會長及會務委員選舉，會長任期屆滿由政府指派，現任會長任期至2020年9月30日。立法院經濟委員會5月初審通過《農田水利法》草案，其中深水區條文包括資產轉移及作業基金條文均保留送交朝野協商。

民進黨團提請立院於6月29日至7月22日召開臨時會，處理前瞻二期預算、《農田水利法》、《國民法官法》3件法律案，以及國家通訊傳播委員會、考試院、監察院3項人事同意權案，同時也將處理華航、護照正名公決案。立法院談話會28日經民進黨團人數優勢表決通過，自6月29日下午至7月22日舉行臨時會。

游錫堃1日再度召集朝野協商，除了委員會保留條文外，民進黨團、國民黨團、台灣民眾黨團、民進黨立委陳亭妃也提出修正動議。會中做成決定，劃設農田水利事業區域若涉及原住民族地區，農委會需會商中央原住民族主管機關並公告；主管機關得邀集專家學者、地方人士、實際耕作農民組成各地方農田水利事務諮議會。

此外，有關農田水利作業基金，經協商則敲定採民進黨團所提修正動議，增訂農田水利事業作業基金收入免徵營業稅；農田水利會改制後資產及負債由國家概括承受，並納入農田水利作業基金管理。

經過朝野黨團協商，游錫堃在會中宣布完成協商，但因國民黨團僅有立委楊瓊瓔、孔文吉與會討論，總召林為洲、書記長蔣萬安以及首席副書記長林奕華皆未出席朝野協商，因此僅由民進黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團簽字，《農田水利法》草案最終並未完成簽署協商結論。

對此，陳吉仲1日中午出席「綠色照顧站出來．守護高齡作伙來」記者會時表示，今天上午進行《農田水利法》朝野協商非常順利，所有政黨都支持，預計明天就會順利三讀通過。

陳吉仲說，朝野過程氣氛非常和諧，針對《農田水利法》條文都有修正達共識，也順利送到院會，未來比較重要的是讓農田水利會服務更多農民，組織升格為公務機關後，發揮更大功能，一定可以並有信心確保所有員工、小組長和工作站站長執行到位，其他相關配套措施會盡快與17個水利會溝通。

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