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農田水利會長10月起官派　前綠中常委砲轟：民進黨腐化到極點

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▲▼立院臨時會農田水利法今日拚三讀,反消滅水利會自救會集結立院大門抗議 。（圖／記者李毓康攝）

▲反消滅水利會自救會集結立院大門抗議 。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

農田水利會將於今年10月改制公務機關，立法院2日召開臨時會，針對《農田水利法》草案進行表決大戰。反消滅水利會全國自救會2日赴立法院門口抗議，身為總會長的前民進黨中常委黃金春表示。自己過去60年來都在對抗國民黨，沒想到今天要抗爭的對象，竟會是一輩子支持的民進黨，見識到原來權力會讓人腐化，好像共產黨一樣

黃金春說，他3年前就關注此議題，更曾在官邸當面和總統蔡英文面談近100分鐘，但民進黨政府仍然執意要通過違法、違憲，更侵害農民財產權的惡法，呼籲全民農民朋友要站出來反對民進黨政府，並在選舉時教訓民進黨。

前台南縣長蘇煥智也現身批評，該案原定是6日才要處理，但民進黨團卻突然改成2日，突襲式的闖關實在有夠「鴨霸」；他跑轟，民進黨政府選前口口聲聲說沒有要消滅農水會，選後卻變了調，是欺騙的政府。

國民黨立委林文瑞表示，國民黨團下午表決時會全數投下反對票，以展現和農民站在一起的立場，未來也會研擬提出釋憲，來反制這個違法違憲的惡法。

國民黨立委賴士葆則說，農田水利會擁上兆的土地和財產是懷璧其罪，屢次會長的選舉，民進黨沒有辦法選贏，釜底抽薪的辦法就是收歸國有，從此全面掌控，人財兩得。

▲▼立院臨時會農田水利法今日拚三讀,反消滅水利會自救會集結立院大門抗議,蘇煥智。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立院臨時會農田水利法今日拚三讀,反消滅水利會自救會集結立院大門抗議 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立院臨時會農田水利法今日拚三讀,反消滅水利會自救會集結立院大門抗議 。（圖／記者李毓康攝）

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