快訊／連勝文： 蔡英文「對香港的愛」只到1月11日下午4點

▲連勝文接受廣播專訪。（圖／翻攝《POP撞新聞》）



記者蔡文鈴／台北報導

北京通過的《港版國安法》6月30日晚間正式由港府刊憲公告，深夜11時正式於香港生效，引發國際間強烈抨擊。比較民進黨挺港的態度，國民黨則要求民進黨政府儘速提出具體港人庇護措施，國民黨智庫副董事長連勝文1日表示，與其施壓中國大陸不要通過，不如要求對岸應落實香港真普選。

連勝文1日接受廣播訪問時表示，就算美國、英國都出來譴責對岸強推港版國安法，但是他就是不管，而台灣方面應該要敦促大陸當局落實香港基本法普選的承諾，因為這是大陸當初1997寫進去的，履行承諾給港民選舉領導人機制，因為現在有很多都是被指派，大部份都是聽大陸的話，這也造成香港社會上的不滿，商界利益可能某些程度上主導香港政府的力量更大，累積許多港民不滿。

連勝文也透露，因為過去工作上的緣故住在香港20多年，也認識許多民主派、建制派的朋友，而香港的狀況比想像中的複雜，但是民進黨卻利用這個議題操作選舉，因為對台灣的政治人物來說根本沒差，所以才取笑蔡英文「對香港的愛，只到1月11日下午4點就沒有了。」

連勝文也指出，傳統上來講港台關係很密切，國民黨路處理議題時，低估港對台的影響，低估香港的每件事都會影響台灣年輕人的反應，所以國民黨受到傷害，主要因為對手的操作，而國民黨反應也太慢，對香港議題不關心或不當一回事。

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