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葉毓蘭曝同黨「高個子立委」釘鋼釘：每扇門由不同人負責

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▲▼立法院大門遭鐵釘破壞。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲立法院大門遭鋼釘破壞。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

政治中心／綜合報導

為反對前總統府秘書長陳菊擔任監察院長，國民黨立院黨團28日傍晚突襲佔領立法院，然而卻被要進入議場的民進黨團發現，門外出現穿透門板的長鋼釘，遭質疑是要置人於死地。對此，立委葉毓蘭6月30日表示，她負責的3號門是由立委林文瑞釘的。

面對國民黨原本說要攻占3天3夜，結果不到20小時就被民進黨攻破，引來偏藍名嘴怒嗆「這也叫攻占？不如回家休息！」葉毓蘭6月30日在政論節目中表示，凡事都有第一次，這也是他第一次參加類似活動，「所以我自己也在學習。」

▲▼葉毓蘭接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）

▲葉毓蘭。（資料圖／記者黃國霖攝）

葉毓蘭表示，他們也不曉得進入議場後會是怎麼樣，且周日下午收到緊急召集令時，國民黨團是有一些「傷兵」的，例如立委吳斯懷、陳玉珍等人去開刀，其他人能到都盡量到了，但自己是完全沒有經驗，所以會問有無空調等問題。

葉毓蘭說，本來國民黨團總召林為洲說要協調，因為立院議場是密閉空間，這幾天台北氣溫高達37、38度，裡面非常悶熱，且大家唯一經驗只有在議場攻防拉來拉去，不知道會有這些，不過最後得知不行開空調後也沒說什麼，「反正就是撐下去」。

葉毓蘭表示，她只是團隊中的小卒子，總司令怎樣下令就怎樣做，的確有一些委員是有備而來，例如帶直播機器等，而燈具不夠就慢慢從外面補進去。

「其實我個人認為，我們是很努力了！」葉毓蘭提及，國民黨團有分組弄幾號大門，她就是負責3號門的，自認堆得防禦工事還不錯，加上大家主力放在主席台後方的門，所以最後3號門都沒被攻破。

針對鐵釘是否為國民黨釘到門上？葉毓蘭表示，這一次攻堅行動，黨團本身就有做好準備，現場有一些教戰手冊，例如立院有8個門，大家自己分組負責一扇門，一開始例如用機車鎖、童軍繩綁起來，然後用椅子稍微擋一下，後來有發1個鐵片跟4根鋼釘，本意是要將門扣住，讓門不容易被拉開。

被問到是誰敲鋼釘的？葉毓蘭說，她負責的3號門，是由一位「比較高個子」的委員去敲的，但是將鋼釘敲在最高處、靠近門楣的地方，加上他們敲的時候也不知道有沒有跑出去很多，因為該門本身有厚度加海綿。「不過說實在的，我自己是學警察、犯罪監察這一些的，我看到這個…我也覺得那個鐵片本身就…」

葉毓蘭強調，他們這3號門是由立委林文瑞敲的，因為對方身高180幾公分，的確是最高的人，「但這扇門是這樣，每個門不一樣！」至於許多民進黨立委PO出鋼釘外漏且釘於頭部高度的照片，葉毓蘭也不知道是誰敲的，因為每扇門是由不同人負責。

最後，面對是否有達到訴求？葉毓蘭說，她的群組裡有很多人表達，國民黨終於硬起來、有行動等言論，因為覺得國民黨過去太軟趴趴了，「所以有無達到訴求，或多或少是有的。」

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