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國民黨攻佔立法院恐破壞古蹟　北市文化局要求說明毀損狀況

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▲▼國民黨團攻占立法院議場現場_議場內破門（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團攻占立法院議場現場。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨立院黨團28日傍晚突襲佔領立法院，經過20小時後抗爭落幕。不過，立法院已於2017年6月經台北市政府指定為市定古蹟，議場獲登錄為歷史建築，北市文化局已發函要求立法院秘書處搜集資料，答覆毀損狀況與復原作法，若傷害到古蹟，則會前往會勘。

北市文化局副局長田瑋受訪表示，上次時代力量也是堆椅子把門擋起來、噴漆，上次秘書處有回應，稱沒有傷到古蹟本體，由時力自己花錢把被破壞的部分，包括鎖、桌椅恢復，當時沒有處罰，這次採取同樣作法，請立法院秘書處先搜集資料，看哪邊有損壞、損壞情況？有沒有傷到古蹟本體？以及相關復原的作法，都應說明，若破壞古蹟本體就會去會勘。

至於破壞古蹟本體如何認定？田瑋舉例，如果門窗都不見，導致無法恢復就很嚴重，只要可以復原、沒有傷到建築結構，原則上都不會罰，若認定破壞古蹟結構，依照《文化資產保存法》106條第7款，損毀歷史建築可罰30萬以上200萬元以下，若涉及刑法，就移送檢調偵辦，先請秘書處提供相關資料，原則上需一週內給資料，若發現不能恢復，就會去備案。

▲▼國民黨團攻占立法院議場現場_噴漆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團攻占立法院議場噴漆。（資料照／記者屠惠剛攝）

田瑋表示，是否涉及故意毀損，也是考量重點，這次涉及議場部分，屬於歷史建築，辦公廳則是古蹟，歷史建築考量的是能不能恢復，以及是否故意毀損，但若是古蹟，不管是不是故意的，原則上第一時間是備案，還是要請他們說明古蹟、歷史建物傷的是室內裝潢桌椅等，還是建築物結構有損傷。

立法院已於2017年6月經台北市政府指定為市定古蹟，議場獲登錄為歷史建築，2018年1月時代力量立委黃國昌等人不滿立院要審《勞基法》，敲破立院議場多個大門玻璃並加掛鎖具，台北市議員鍾小平痛批黃國昌等人破壞古蹟，前往台北地檢署怒告違反《文資法》，為立院被指定為古蹟後，第一起案例，而2014太陽花運動發生時，立法院與議場還未獲古蹟與歷史建築身份。

▲▼國民黨團攻占立法院議場現場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團攻占立法院議場現場。（圖／記者屠惠剛攝）

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