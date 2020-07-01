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快訊／連勝文：專家透露「韓國瑜任期」讓年輕人不喜歡國民黨

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▲▼連勝文接受廣播專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

▲連勝文接受廣播專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨內「九二共識」論述存廢問題受到黨內討論，不少黨內大老表明九二共識不應該冰到冰箱，但青壯派卻反對，甚至歸咎是年輕人討厭國民黨的原因之一。對此，國民黨智庫副董事長連勝文1日表示，有民調專家向他透露，年輕人不喜歡國民黨，有很高的比例是「韓國瑜任期」的問題。

連勝文1日接受廣播訪問時表示，國民黨長期以來面對失敗，都習慣性推給一兩個人，自己在2014年就有很大的體悟，例如年輕人不喜歡國民黨，有些人歸究於是九二共識的問題，但他認為九二共識不是主要原因，有民調專家透露，年輕人不喜歡國民黨的原因之一，最高的比例是「韓國瑜任期」的問題。

連勝文表示，大多數年輕人根本不在乎九二共識，因為他不喜歡你所以就不在乎，要說年輕人不喜歡國民黨是因為大陸跟就九二共識嗎？「我不相信，年輕人面貌很複雜多元，有些人喜歡寵物、有些人喜歡股票，不能用一個東西定義所有年輕人。」

連勝文也說，若要取代九二共識還是有疑義的，應該要以九二共識為基礎，隨在外在環境改變調整新的做法，可以有新的論述，並不是改名。

針對黨內年輕議員反對九二共識，連勝文說，站在基礎上可以有些新的論述，但第一要避免兩岸衝突，訂個準則「堅持中華民國」，因為中華民國是連結兩岸的臍帶，若把中華民國去掉兩岸就沒了。

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