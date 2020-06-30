國民黨批陳菊「貪腐層出不窮」　民進黨團：沒有證據就請閉嘴

▲民進黨團召開「國民黨怕什麼？不斷抹黑陳菊！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

為反對前總統府秘書長陳菊擔任監察院長，國民黨30日上午召開記者會，指出陳菊擔任高雄市長期間遭監院彈劾3案、糾正30件，被調查的總數達58件，其市府團隊貪瀆和偽造文書總共105件、194位公務人員遭起訴。對此，民進黨立法院黨團召開記者會回擊，強調陳菊不曾被彈劾，並提出國民黨杯葛陳菊的三大真相，要求國民黨停止抹黑，「沒有證據就請閉嘴」。

國民黨30日上午召開「圍繞陳菊的貪腐團隊現形，陳菊有資格掌監察院？」記者會，文傳會主委王育敏表示，陳菊擔任高雄市長期間，身邊圍繞著爭議不斷的貪腐團隊，顯示陳菊的用人與治理出現嚴重問題，質疑「這樣還有資格擔任監察院院長嗎」。

對此，民進黨立委劉世芳、管碧玲、賴瑞隆、鍾佳濱30日上午召開「國民黨怕什麼？不斷抹黑陳菊！」記者會，黨團書記長鍾佳濱強調，陳菊是一位民主的人權鬥士，呼籲享有威權政權遺緒的國民黨，不應該讓陳菊成為政治鬥爭下的祭品。

▲民進黨團書記長鍾佳濱。（圖／記者屠惠剛攝）



鍾佳濱表示，40年前的美麗島事件大審中，陳菊在國民黨的死亡威脅下被判刑12年，之後更在綠島做了6年的黑牢；重新投入社會後，更長期擔任台灣人權促進會的會長，為所有遭受到國民黨不法侵犯的人權發聲；後來也曾經在高雄市當選國大代表，隨後總共擔任了高雄市政府社會局長、勞委會主委以及高雄市長，在高雄市民心中是一位非常溫暖的長者，更是一位長期關懷弱勢的人權鬥士。

鍾佳濱指出，在2008年至2018年期間，被監察院調查的各級機關中，台北市在市長郝龍斌、柯文哲任內共有277件糾彈案；台北縣長周錫瑋、新北市長朱立倫任內則有214件糾彈案。相較之下，高雄市在市長陳菊任內僅有167件糾彈案，且陳菊本人從來不曾被彈劾。

鍾佳濱認為，如果監院對各級政府機關的所有糾彈案，都要紀錄在民選首長頭上，「要不是張冠李戴就是刻意抹黑」，國民黨以惡意扭曲、洗腦式的宣傳，試圖改變台灣人民心中對陳菊長期為民主人權奮鬥的努力，民進黨團覺得大可不必。

▲民進黨立委管碧玲。（圖／記者屠惠剛攝）



管碧玲表示，監察院即將轉型為國家人權委員會，由人權鬥士陳菊擔任第一任國家人權委員會的主委，她認為是台灣人權發展史上一個圓滿的安排，但國民黨不斷用各種毀滅性、洗腦式手段的抹黑，導致昨天看到國民黨團佔領議場的鬧劇，民進黨團感到不捨且遺憾。

管碧玲強調，陳菊本人從來不曾被彈劾，網傳陳菊留下3000億元債務給高雄市政府，但事實上陳菊在市長任內總共還債1208億元，「還債比舉債還多」，這是一個鐵的事實，呼籲國民黨的抹黑可以停止。

劉世芳質疑，國民黨不斷用不實的資訊與事實抹黑陳菊，「到底在怕什麼」，國民黨貴為第一大在野黨，請不要再繼續抹黑造謠，應該回到立法院來討論陳菊能不能擔負重任。

劉世芳也指出，國民黨杯葛陳菊其實有三大真相，包括陳菊在美麗島時期遭國民黨威權統治追殺人權自由，面對死刑判決陳菊坐6年半的黑牢；以及高雄市長政績卓越，屢次獲得雜誌評比五顆星的榮耀，並完成縣市合併、弭平縣市差距，使高雄人擁有高度光榮感；並且協助總統調和鼎鼐，即使已經卸任市長一年多，市民滿意度高達六成以上，與前高雄市長韓國瑜不滿意度六成形成強烈對比。

賴瑞隆則表示，糾正案是監察院針對政府部門行使的職權，只要擔任過行政首長的人，縣市政府團隊一定有非常多糾正案，跟首長沒有直接關聯，因此不需要無限上綱，為鬥爭而鬥爭、為攻擊而攻擊，「全台灣沒有一個政治人物受得起這樣的摧殘」。

賴瑞隆說，國民黨內在面對權力與路線分歧的問題時，應該正視自己政黨的問題，不應該以攻擊陳菊來樹立內部的團結，不是一個成熟政黨該有的作為，呼籲國民黨停止抹黑陳菊，沒有證據就請閉嘴，國民黨若有意見就到議場上來談，回歸體制內的攻防，停止毀滅性的攻擊與抹黑。

其他人也看了這些新聞...

► 臨時會Day2／民進黨24小時輪班、6點甲動 藍綠白攻防重點一次看

► 圖／藍綠立委上演全武行！ 葉毓蘭緊抓鐵鍊守主席台遭綠委壓制

► 國民黨攔不住！ 監察院人事同意權案7/17投票



相關熱門新聞...

► 民進黨祭「油壓剪」破門了 藍委自綁鐵鍊死守主席台

► 民進黨不到十分鐘破門進議場！ 藍綠對峙爆肢體衝突

► 國民黨失守主席台 柯建銘遭麵粉波及全身白



►超越藍綠，就靠她了