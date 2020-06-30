陳菊聲援香港：我年輕時也沒把握台灣走出威權...自由民主必在某處等待追尋





▲陳菊年輕時投入人權運動。（圖／翻攝陳菊臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

中國大陸十三屆全國人大常委會第20次會議30日閉幕，會中以162票全票通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》，下午將公布詳情，預計7月1日起生效。年輕時就投入人權運動的監察院長提名人陳菊透過臉書聲援香港，透露自己年輕人也沒把握見到台灣走出威權，「但民主自由與人權的光芒必定仍在某處等待追尋。」

陳菊表示，今天北京的人大常委會在沒有任何香港民意的情況下，通過「港版國安法」，賦予政府無限擴張的權力，得以莫須有的罪名恣意逮捕人民。「港版國安法」就像台灣當年的戒嚴令和動員戡亂臨時條款，限制剝奪言論出版和集會結社等基本人權，以惡法脅迫不容於當局的異議者，宛如一道陰影籠罩住呼喊自由的人們。

陳菊提到，這樣的情況或許令人恐懼、或許令人絕望，「但想要向香港的朋友們說，在我年輕、投入黨外運動與人權工作的時候，面對惡法的壓迫與生死的驚懼，我們也沒有把握，能夠見到台灣走出威權陰影的那天。我們甚至無法確信能否戰勝威權，只能懷抱著希望與信念，一點一點地撬開陰影，找尋民主自由與人權的光芒。」

陳菊說，鍥而不捨追求的光芒，終究驅散了威權的陰影，照亮了這座島嶼，今日台灣的民主自由與人權保障，已經遠遠超出當年的我們所能想像。

陳菊感性聲援香港，「親愛的香港朋友，過去一年多來，面對警棍、水車、催淚瓦斯，以及政府肆無忌憚的濫捕濫訴，你們依然展現了令全世界敬佩的勇氣與團結，縱使今日之後的情勢更不容樂觀，但民主自由與人權的光芒必定仍在某處等待追尋。」她也獻上祝福，「願，天佑香港、天佑追求民主自由與普世人權的人們。」