大陸 大陸焦點 特派現場

咖啡因風波未停！霸王茶姬股價一度「跌近15%」創上市以來新低

▲霸王茶姬。（圖／CFP）

▲霸王茶姬。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

霸王茶姬日前因「咖啡因含量」爭議陷入輿論風暴。霸王茶姬26日美股盤中一度重挫逾14%，股價創上市以來新低，不少網友在社群平台反映，飲用後出現失眠、心悸等不適反應，引發消費者對茶飲咖啡因安全性的高度關注。

據《錢江視頻》報導，部分消費者指出，飲用霸王茶姬部分熱銷品項後，出現「整晚睡不著」、「心跳加快」等情況，相關討論迅速發酵，甚至波及資本市場。盤中股價一度大幅下探，市場情緒明顯承壓。

▲霸王茶姬。（圖／翻攝自微博）

▲霸王茶姬近日陷入風波。（圖／翻攝自微博）

對此，霸王茶姬於26日晚間發表長文回應，表示理解消費者對咖啡因含量的疑慮，並強調依據公開資料與檢測結果，以每100ml計算，原葉現泡茶飲的咖啡因含量，與一杯拿鐵大致相當，且明顯低於一杯美式咖啡。

霸王茶姬指出，茶飲並非只有咖啡因，茶葉中同時含有茶多酚、氨基酸，以及鉀、錳、鎂、鋅等多種礦物質，這些成分會與咖啡因共同作用，形成相對溫和而複雜的平衡，不應單以咖啡因作為評價茶飲的唯一指標。

▲霸王茶姬門市。（圖／CFP）

▲霸王茶姬門市,Logo。（圖／CFP）

▲霸王茶姬門市。（圖／CFP，上同）

不過，網路上仍有自媒體與消費者提出具體數據質疑，有人指稱一杯約470ml的「萬里木蘭」咖啡因含量可達184毫克，「伯牙絕弦」亦超過110毫克，對咖啡因敏感者影響較大。醫學界普遍建議，健康成人每日咖啡因攝取量不宜超過400毫克，孕婦及心血管疾病患者則應特別留意或避免攝取。

截至發稿，霸王茶姬美股跌幅已收斂至約7.86%，報11.25美元。市場認為，此次風波不僅是產品成分的討論，也反映消費者對健康資訊透明度的高度期待，後續品牌如何加強標示說明與溝通，將成為影響信任與股價的重要關鍵。

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

