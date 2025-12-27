　
社會 社會焦點 保障人權

車手取款133萬被逮　和解賠10萬換緩刑3年

記者黃翊婷／新北報導

男子阿榮（化名）今年3月間加入詐騙集團擔任取款車手，同年5月他依照上級指示向受害者收取133萬款項，並獲得1.3萬元報酬，後來事情敗露，他也因此吃上官司。新北地院法官表示，考量到阿榮已經坦承犯行，不僅繳回全部犯罪所得，也與受害者和解並賠償10萬元，最終依法判處他有期徒刑6個月，緩刑3年。

眼睛,男性,崩潰,憂鬱,受傷,難過,生病,害怕,恐懼（示意圖／CFP）

▲阿榮成為詐團車手，賺了1.3萬元卻賠上10萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮今年3月間透過通訊軟體LINE加入詐團，負責取款工作，該詐團成員以投資詐欺方式，誘導受害者答應面交款項；同年5月間阿榮依照上級指示，帶著假工作證、存款憑證前往指定地點與受害者碰面，正當他準備向受害者收取133萬元款項時，立刻被埋伏警員當場逮捕。

阿榮到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。不過，他強調，警方當日查扣的7000元現金是他個人所有，不是贓款或報酬，他透過本案獲得的1.3萬元報酬，在案發之後已經自動全數繳回。

新北地院法官認為，阿榮貪圖不法利益，竟加入詐團擔任車手，危害社會治安與金融秩序，考量到他過去沒有前科，犯後已坦承犯行，尚有悔意，而且他已經與受害者達成和解並賠償10萬元，最終依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處他有期徒刑6個月，緩刑3年，全案仍可上訴。

12/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

