邱毅批國民黨占立院「黔驢技窮」：要抗爭就得不怕坐牢跟流血

▲邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立院黨團28日下午突攻占立法院議場，抗議總統府提名的監院人事名單，黨團總召林為洲還稱要占領三天三夜，但耗時不到20小時就被民進黨團破門而入，宣告落幕。對此，前立委邱毅30日在臉書不僅酸藍營這回舉動淪「黔驢技窮」的笑譚，還指出，國民黨若要抗爭就要有不怕坐牢、不怕流血。

邱毅指出，國民黨說要「至少守住三天三夜」，再加一句「要戰到最後一兵一卒」，結果不到一天，就被民進黨攻破防線，倉皇撤離，這種結果比「不抗爭」更糟，也就是「黔驢技窮」的笑譚。

邱毅表示，民進黨夠狠，一開始就把議場斷水斷電，讓國民黨面臨辛苦的抗爭局面，但身為最大在野黨，資源的後勤支援還是很強，怎麼會沒有「兵來將擋 水來土掩」的辦法呢？議場內最關鍵防線就是主席台後面的兩道門，國民黨有38席立委要固守住這道防線，各種方法都有，按理守個幾天絕沒有問題，怎麼會一貶眼功夫就被破門而入了。

對於國民黨這回抗爭「兵敗如山倒」的原因，邱毅認為，現在國民黨把有抗爭經驗的視為「激進爭議」，全都給排擠鬥爭走了，唯一還能排兵佈陣的立委吳思懷也被棄而不用。

邱毅表示，面對街頭抗爭出身的民進黨，國民黨首先要拋棄掉執政黨的虛矯，認清自己是在野黨的角色，沒有什麼「溫良恭儉讓」的偽君子模樣，「要麽做龜孫子不抗爭」，若要抗爭就要有不怕坐牢、不怕流血、不怕爭議、不顧形象的決心。

邱毅認為，「狹路相逢勇者勝」，勇者要有狼性、痞性，還要有豹性，若是真的做不來，就索性悶著頭別抗爭，虎頭蛇尾虛張聲勢的抗爭，只會落得更慘淡不堪的結果。

邱毅也建議，抗政要延續七天，形成媒體聚焦，人潮才會洶湧，才可能形成氣勢，足以令人懾服的氣勢。

▼邱毅30日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／邱毅『談天論地話縱橫』，點圖可放大）

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