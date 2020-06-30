要陳菊回答3件事　羅智強：你有什麼資格當監察院長？

▲陳菊。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文提名陳菊接任監察院長，引發在野黨反彈。國民黨台北市議員羅智強30日在臉書表示，陳菊先回答3件事，若這3件事不敢面對，還有什麼資格當監察院長？

羅智強指出，陳菊說會為真相與名譽奮戰，那就給陳菊一個機會，好好回答3件事，請問陳菊，台灣人民捐給高雄氣爆的善款，是要給災民重振家園、恢復生活，為什麼拿其中的3600萬，去蓋「裝置藝術」？為什麼用氣爆善款請律師，來欺騙災民放棄國賠？為什麼高雄市長任內，高雄銀行協助慶富公司假增資、騙聯貸，並且火速通過貸款，導致之後的弊案？

羅智強認為，這3件事情如果陳菊心虛不敢面對，還有什麼資格去當監察院長？「你當年為黨外坐牢，不代表你握有權力之後，就可以濫權腐敗，你這樣的人當監察院長，台灣還會有希望嗎？

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