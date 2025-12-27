　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

東亞足聯錦標賽奪冠　花蓮4小將同隊拼出亮眼成績

▲中華台北隊順利收下三連勝，取得B組分組冠軍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

中華台北隊順利收下三連勝，取得B組分組冠軍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中華台北U-15男子代表隊參加「2025年東亞足聯U-15錦標賽 」，賽事於114年12月18日至22日於福建漳州舉行。中華台北隊於114年12月22日小組最終戰對戰澳門隊，以2：0獲勝，順利收下三連勝，以B組分組第一名之分組冠軍作收。

花蓮縣政府表示，本次中華台北U-15代表隊中，花蓮縣立美崙國民中學計有4名選手入選，分別為詹勳共（中場）、張宇恩（守門）、劉晉瑋（前鋒）、杜誠翊（後衛），在國家隊層級賽事與隊友共同拚戰，展現基層足球長期扎根之培訓成效。

本屆賽事共8隊參賽，依規程分為A、B兩組（每組4隊）採分組循環賽制，並以勝3分、和1分、敗0分計分，依積分及相關比較項目排定各組名次，且不設總冠軍，以分組最終排名作為賽會成績呈現，爰「分組第一」具代表分組最高名次之意義。

▲中華台北隊順利收下三連勝，取得B組分組冠軍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

同隊花蓮美崙國中4名小將詹勳共（一排左一 ）、劉晉瑋（二排左四 ）、杜誠翊（右一）、張宇恩（第三排左四）。

中華台北隊於B組分組賽先後以10：0勝北馬利安納群島、6：0勝關島，再於最終戰2：0力退澳門，三戰合計攻入18球、零失球，以9分完美成績取得分組冠軍，為我國U-15梯隊累積珍貴國際賽經驗。

縣長徐榛蔚表示，縣府持續推動校園足球與在地人才培育，鼓勵選手以國內聯賽扎根、以國際賽事增能；美崙國中近年於「113學年度中等學校足球聯賽11人制」勇奪全國冠軍，再次印證花蓮青訓體系具備厚實基礎與延續性。

縣府並表示，花蓮足球競技能量持續累積，「114年全國運動會」足球團體賽中，花蓮男子隊奪金、女子隊也完成衛冕摘金，顯示培育成果已逐步展現。未來縣府將持續整合學校、體育團體與訓練資源，強化訓練、運科與防護支持，讓更多花蓮子弟在國內外賽場穩健成長、邁向更高層級舞台。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本人也嚇到！一票人「搭機回台冷爆」　網曝原因
賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝！雙方3共識「非霸凌」　懶人包一次看
林聰明沙鍋魚頭有超大蟑螂　業者公布調查報告
王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！　網瘋讚：好太多

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

憑空多出iPhone訂單　屏東里港警連破假客服詐騙

桃園獨居男上廁所摔破頭　警消合力破窗救人

東亞足聯錦標賽奪冠　花蓮4小將同隊拼出亮眼成績

打造安全旅遊島！小琉球封路大臨檢　查獲12件未戴安全帽

桃園百倍奉還活動倒數　市民卡APP加碼抽萬元儲值金

全國技藝競賽異　桃園學子奪30面金手獎創佳績

公費新冠疫苗　投縣開放半歲以上即可接種

合歡山賞雪　元旦至3／1重點路段交管公告

從新營瓦斯氣爆談起　南消一大上節目宣導瓦斯與居家防災安全

禁大型行李箱、腳架、長梯入場　南瀛草地音樂會、跨年晚會強化安檢

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

北捷北門站乘客大奔逃　鞋子、行李灑滿地　專家提醒3步驟保命

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

潘瑋柏直播簽名「餓到向粉絲求救」　被提醒「不要簽錯」下秒就出包！XD

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

憑空多出iPhone訂單　屏東里港警連破假客服詐騙

桃園獨居男上廁所摔破頭　警消合力破窗救人

東亞足聯錦標賽奪冠　花蓮4小將同隊拼出亮眼成績

打造安全旅遊島！小琉球封路大臨檢　查獲12件未戴安全帽

桃園百倍奉還活動倒數　市民卡APP加碼抽萬元儲值金

全國技藝競賽異　桃園學子奪30面金手獎創佳績

公費新冠疫苗　投縣開放半歲以上即可接種

合歡山賞雪　元旦至3／1重點路段交管公告

從新營瓦斯氣爆談起　南消一大上節目宣導瓦斯與居家防災安全

禁大型行李箱、腳架、長梯入場　南瀛草地音樂會、跨年晚會強化安檢

2026馬年發財密技！跨年夜握關鍵金額　小孟老師：大發八方財

政院修兩岸條例限制立委赴陸　國民黨團嗆：賴清德連陳水扁都不如

SISTAR韶宥瘦到剩骨頭！人生最低體重49kg　身材小1號近況曝

亞尼克X金家ㄟ推「濟州橘風巧克力生乳捲」　還有4款柑橘甜點

中方制裁美軍火商「斷後路」　警告涉台軍售執迷不悟遭更致命打擊

賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝！雙方3共識「非霸凌」　懶人包一次看

烤章魚燒全程「竟是親手畫的」　日廚神技狂吸160萬人朝聖

雪板飛走、人被吹趴！北海道「二世谷」遇暴風雪　遊客驚恐逃生

內需待振　中國11月規模以上工業企業利潤驟減13.1%

台鐵調漲「客運收入增26億」　事故、行車異常下降

【也太乖了吧～】幼貓享受高級SPA　全程無辜臉萌度破表XD

地方熱門新聞

從新營瓦斯氣爆談起南消一大上節目宣導瓦斯與居家防災安全

桃園百倍奉還活動倒數　市民卡APP加碼抽

桃園學子奪30面金手獎創佳績

南投縣公告115年合歡山雪季注意事項

公費新冠疫苗開放半歲以上即可接種

綠營內部民調差距拉近林俊憲衝刺初選議員站路口展現團結戰力

禁大型行李箱、腳架、長梯入場南瀛草地音樂會、跨年晚會強化安檢

田中購物節開跑！高鐵彰化站人龍爆棚

就職七周年　徐榛蔚年年增加婦幼福利

琉球桌遊店、酒吧全掃　東港警封路大臨檢

溪湖將迎來24年大醮　消防超前部署

科技藝術打造沈浸式體驗《流光藝境》駁二開展

信義鄉農會踏雪尋梅活動12／27登場

朴子警肩燈提升警力辨識度　強化節慶維安

更多熱門

相關新聞

黃偉哲法國拓銷成果亮眼台南鮮果受高度讚賞加工品引通路商熱烈關注

黃偉哲法國拓銷成果亮眼台南鮮果受高度讚賞加工品引通路商熱烈關注

巴黎冬日的霧氣才剛散開，台南市長黃偉哲就已踏上法國的農產前線，他此行肩負的一個任務，是讓台南農產品在歐洲真正站穩腳步，從鮮果到加工品都能在國際市場各自找到屬於台南的味道與位置。

台南獨立研究競賽亮眼登場！16校學子跨域奪29獎

台南獨立研究競賽亮眼登場！16校學子跨域奪29獎

府城城垣300年全國媒體壘球賽圓滿落幕台南市隊四戰全勝奪冠

府城城垣300年全國媒體壘球賽圓滿落幕台南市隊四戰全勝奪冠

賽前集訓演練獲成果　語文競賽花蓮奪19項特優

賽前集訓演練獲成果　語文競賽花蓮奪19項特優

花蓮縣運市代表隊暫居冠　84面獎牌勇奪37金

花蓮縣運市代表隊暫居冠　84面獎牌勇奪37金

關鍵字：

中華台北東亞足聯錦標賽奪冠花蓮4小將亮眼成績

讀者迴響

熱門新聞

小煜「超辣前妻」深夜全說了！

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

即／逆轉！賴瑞隆家人衝突認定「非霸凌」

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬

職場奴性最強星座Top3

她昔是洗頭小妹　如今成三屆金曲歌后！

夫妻住飯店都在做什麼？　答案爆共鳴

鍾明軒遊歐退稅遭拒！店員「單據打成中國」

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！

更多

最夯影音

更多
Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面