東亞足聯錦標賽奪冠　花蓮4小將同隊拼出亮眼成績

▲中華台北隊順利收下三連勝，取得B組分組冠軍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中華台北U-15男子代表隊參加「2025年東亞足聯U-15錦標賽 」，賽事於114年12月18日至22日於福建漳州舉行。中華台北隊於114年12月22日小組最終戰對戰澳門隊，以2：0獲勝，順利收下三連勝，以B組分組第一名之分組冠軍作收。

花蓮縣政府表示，本次中華台北U-15代表隊中，花蓮縣立美崙國民中學計有4名選手入選，分別為詹勳共（中場）、張宇恩（守門）、劉晉瑋（前鋒）、杜誠翊（後衛），在國家隊層級賽事與隊友共同拚戰，展現基層足球長期扎根之培訓成效。

本屆賽事共8隊參賽，依規程分為A、B兩組（每組4隊）採分組循環賽制，並以勝3分、和1分、敗0分計分，依積分及相關比較項目排定各組名次，且不設總冠軍，以分組最終排名作為賽會成績呈現，爰「分組第一」具代表分組最高名次之意義。

▲同隊花蓮美崙國中4名小將詹勳共（一排左一 ）、劉晉瑋（二排左四 ）、杜誠翊（右一）、張宇恩（第三排左四）。

中華台北隊於B組分組賽先後以10：0勝北馬利安納群島、6：0勝關島，再於最終戰2：0力退澳門，三戰合計攻入18球、零失球，以9分完美成績取得分組冠軍，為我國U-15梯隊累積珍貴國際賽經驗。

縣長徐榛蔚表示，縣府持續推動校園足球與在地人才培育，鼓勵選手以國內聯賽扎根、以國際賽事增能；美崙國中近年於「113學年度中等學校足球聯賽11人制」勇奪全國冠軍，再次印證花蓮青訓體系具備厚實基礎與延續性。

縣府並表示，花蓮足球競技能量持續累積，「114年全國運動會」足球團體賽中，花蓮男子隊奪金、女子隊也完成衛冕摘金，顯示培育成果已逐步展現。未來縣府將持續整合學校、體育團體與訓練資源，強化訓練、運科與防護支持，讓更多花蓮子弟在國內外賽場穩健成長、邁向更高層級舞台。

