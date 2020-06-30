事業廢污水定檢申報7月1日開始　環保局：請月底前應完成

▲台南市環保局提醒水污染防治法列管事業及污水下水道系統，請於7月底上網完成檢測申報作業。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局提醒轄內水污染防治法列管事業及污水下水道系統，須於6月底前完成水質檢測，並於7月1日至7月31日期間上網完成檢測申報作業。

黃偉哲市長表示，水污染防治法列管事業單位應於今年7月底前以網路傳輸方式，申報每月與廢（污）水、污泥產生量有關之產品原物料量、排放廢（污）水之水質、水量等操作紀錄；產業的提升固然對台南十分重要，但仍需按部就班的力求與環境的平衡，惟有在永續發展的前提下才能確保臺南產經重鎮的地位，逐步躍昇為世界一流的智慧新都、科技大城。

環保局長謝世傑提醒業者，屬水污法列管之事業及污水下水道系統應依規定於期限內完成廢（污）水檢測申報，且務必誠實申報，如以詐術或其他不正當方法，如造假數據、假證明、假單據等不實申報，可能觸犯刑事罪責，得不償失切莫以身試法。若對申報作業有任何疑問，可上水系統網站，下載定檢內容介紹及申報操作流程。另外，環保署水質保護網https://water.epa.gov.tw/index.aspx便民服務的申辦表單（下載專區）也可找到定期檢測申報表及相關說明。

環保局將於8月1日起即進行系統勾稽，對於未在期限內申報的事業及污水下水道系統，依法可處6千元以上3百萬元以下罰鍰，並通知限期申報，屆期未申報或申報不完全者，按次處罰。環保局指出，有些業者以為處分後繳完罰單便不須申報，環保局再次說明未申報而受處分後之業者仍須補申報，因此請務必於7月31日前完成定檢申報作業。

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