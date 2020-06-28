注意！高雄駕駛亂丟口罩被拍到挨罰3600　檢舉人賺720元

記者黃子倩／高雄報導

新冠肺炎疫情國內雖然有漸漸趨緩的趨勢，但是開啟防疫新生活的同時，其實政府仍提醒民眾外出在無法保持社交距離時，要記得戴上口罩，考量到公共衛生安全，環保單位嚴格取締亂丟口罩，在高雄就有檢局達人向衛生局提供行車記錄器，因為影片中清楚拍到駕駛開車門順手將用過的口罩丟棄，事後環保局依車號找到車主，並開罰3600元，檢舉車還可以領到裁罰獎金的20%。

▲高雄駕駛亂丟口罩（紅圈處），遭後車行車記錄器拍下檢舉。（圖／記者黃子倩翻攝）

高雄市環保局指出，使用過後的口罩，因為表層包覆不少細菌，如果隨意丟棄，不管是扔在街上或其他公共場所，不僅會影響市容，更可能增加傳染他人的風險，因此亂丟口罩的行為已經觸法，依照違反廢棄物清理法的規定，環保單位特別在防疫期間，提高裁罰標準，如果被查到違規亂丟口罩屬實，第一次查獲罰鍰從原本的1200元，提高3倍，等於亂丟一次口罩被抓到，就要罰3600元，再犯者最重還可能被罰6000元。

另外，不僅檢舉達人可能拍下亂丟口罩的影片檢舉，環保局也派人在醫院、捷運站等人多聚集，且可能被亂丟口罩的區域加強巡檢，如果被當場抓到，也可能挨罰。但環保局也提醒，並不是所有影片都能判斷民眾有亂丟口罩的情事，必須清楚拍攝到足以辨識的畫面，才能構成開罰的佐證資料。

▲高雄駕駛亂丟口罩（紅圈處），遭後車行車記錄器拍下檢舉。（圖／記者黃子倩翻攝）

只是這回高雄的車主，短短幾秒鐘，開車門順手丟口罩的行為，被後方車輛行車記錄器拍下，進而向環保局檢舉，對比一個買來不到10元的口罩，亂丟一次罰3600元，實在得不償失。

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