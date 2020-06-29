前鎮化工廠苯外洩1死2傷　未即時通報挨罰百萬！毒化物濃度高到環保人員進不去

記者黃子倩／高雄報導

高雄前鎮區一家化工廠29日上午發生疑似苯氣體外洩意外，現場3名員工吸入後身體不適，其中一人甚至出現昏迷的情形，緊急送往高醫急救，其中兩位賴姓與周姓員工雖意識清醒，但仍有頭暈及噁心症狀，因此留院觀察中，而另一名52歲的黃姓員工在到院前已無生命跡象，急救後仍然宣告不治。

▲前鎮一家化學工廠驚傳員工苯中毒。（圖／記者黃子倩攝）

環保局緊急趕到進行環境監測，發現毒化物苯濃度高達100PPM，連環保局人員都無法入內，並查出工廠事發後未於半小時內通報市府，針對此點先開罰100萬，而有毒氣體可能對環境造成的危害，則開罰10到100萬不等。

根據了解，死亡的黃姓員工在廠內已經工作10多年，屬於資深員工，發生意外的這天他上午夜12點到凌晨6點的班，被前來接班的兩位同事發現時，人已經倒臥在工作場域內，至於他是何時昏倒，目前廠區的工作人員以及廠長還在釐清中。

▲前鎮一家化學工廠驚傳員工苯中毒。（圖／記者黃子倩攝）

而高雄市環保局稽查科的科長陳偉德到場，被問到空中是否因此殘餘有毒氣體，他受訪表示：「目前得知廠內有3名員工有受傷的情形，其中一名到院前就停止心跳，那另外兩名目前救治當中，那因為這個毒性化學物質，它是屬於1、2類的，要是我們去吸入的話，初期會對我們眼睛的黏膜，或者是口腔黏膜都會造成刺激還有灼熱感，並且會影響到我們的中樞神經，那如果少量吸入，正常會產生昏厥，那如果吸入大量濃度，可能會造成死亡。」

另外科長也表示，很可能是員工在操作時，沒有注意到槽底已滿，讓苯溢出，不過目前溢出的苯都侷限在二槽區的區域裡面，後續會請廠方提出毒性物質的化驗報告，並對廠區做出檢討。

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