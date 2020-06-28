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環保署獎勵改善空污、又同意中火重啟燃煤　中市府：能源政策矛盾

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▲▼台中市副市長黃國榮昨天率隊前往中火稽查，明天將做出裁罰金額。（圖／台中市政府提供）

▲台中市副市長黃國榮（左3）昨天率隊前往中火稽查，明天將做出裁罰金額。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府和台電之間的「中火大戰」正打得火熱，市府29日將公布裁罰金額，不過，市府月前才獲知得到環保署1百萬元獎勵金，理由是空品改善有成，7月10日北上領獎，但同時市府廢除機組許可證的處分又接環保署撤銷，讓中火能重啟燃煤機組，台中市環保局長吳志超表示，突顯中央能源政策矛盾。

▲▼台中市副市長黃國榮昨天率隊前往中火稽查，明天將做出裁罰金額。（圖／台中市政府提供）

台中市副市長黃國榮表示，市府為改善空污，今年1月份廢止中火2號及3號機組許可證，也就是說，這2部機組不得投煤運轉，結果，環保署未報行政院同意即逕行撤銷處分，行政程序不完備，中火重啟2號機組明顯違法，市府多次進入電廠內蒐集證據，將依據空污法63條和56條規定裁罰。

吳志超表示，市府根據環保署裁罰標準，明天將開出確切罰金，金額在800萬元至2000萬元之間，此外，中火不遵行停工命令，公然違法，市府也將依據空污法56條規定，將負責人函送法辦，至於負責人是指台電董事長、總經理或是台中電廠廠長，則由檢方傳喚認定。

就在台中市政府和台電之間的「中火大戰」打得如火如荼之前，環保署5月份公布「108年度空氣品質維護及改善成果」，台中在直轄市組獲「特優」及100萬元最高獎勵金，並要求市府在5月底前送出100萬元獎勵金的運用計劃，而且7月10日將公開頒獎表揚。

吳志超說，環保署一方面肯定市府治理空污的成效，頒發百萬獎金表揚，一方面又逕行撤銷市府的廢證許可，讓中火得以重啟燃煤，顯示出中央矛盾的能源政策，他也藉此澄清，外界誤解市府這次出手會嚴重抑制經濟發展一說是不實的，中央應思考如何在經濟發展和環境保護之間取得平衡。

台電表示，台中電廠除了滿足全民用電，也提供台中市工商建設，以及市民生活所需的電力，台中用電需求逐年攀升，2014年用電量257億度，2019年增加到315億度，因此中火2號機必須運轉，此外，2號機加入供電完全合法，希望市府放過電廠員工與市府公務員一馬，讓電廠人員專心運轉，市府公務員專心市政，大家一起為穩定供電與環境保護努力。

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