高雄愛河2袋屍送殯儀館　鑑識小組採證！檢察官相驗2小時...24日解剖

記者吳奕靖、許宥孺、洪正達／高雄報導

高雄市愛河被撈起兩袋浮屍，不排除是遭到分屍，檢察官隨即指示進行相驗，大約在23日下午兩點半開始，鑑識中心派員前往相驗，初步了解並沒有打開裝有屍塊的旅行包，僅就外觀察看，而最後檢察官作出指示，表示24日上午進行解剖。

▲高雄愛河的2袋屍，檢察官下令相驗，不過最後決定在24日上午進行解剖 。（圖／記者吳奕靖攝）

23日下午兩點左右，2袋屍就被送到了高雄市立殯儀館，檢察官下令要進行相驗，同時間高雄市警察局鑑識小組也抵達了市立殯儀館，配合檢察官抵達後的相關採證工作，據了解就在檢察官抵達後，僅就對於外觀部分進行查驗，並沒有打開袋子，查看裡頭究竟還有多少屍塊，是否能夠拼出「人體」，如果沒有的話，是否要進行打撈工作，找找愛河裡頭是否還有其他的屍袋，而且還有另一名法醫要在24日南下高雄協助相驗工作，所以檢察官就下令24日上午進行解剖。

另外檢察官在殯儀館也同時傳喚了發現屍袋的兩名清潔員，詢問當時的情況，也有跟另外一名法醫在行政相驗室來回確認袋子的情況，最後相驗結果在下午四點14分結束，檢察官離去並未對相驗情況作出說明。

▲高雄愛河的2袋屍相驗,鑑識中心人員抵達 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄愛河的2袋屍，檢察官下令相驗，不過最後決定在24日上午進行解剖 。（圖／記者吳奕靖攝）