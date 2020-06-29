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賴品妤拉扯畫面曝光！抬人一半「仰頭翻白眼」…網截圖洗版：還敢調皮R

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▲▼賴品妤鬼臉。（圖／攝影中心攝）

▲賴品妤立院扮鬼臉。（圖／攝影中心攝）

記者柯振中／綜合報導

國民黨團28日突襲立法院，霸佔議場整晚，民進黨團29日上午剪斷綁在大門的鐵鍊，進入將藍委一名一名拉下台，場面十分火爆。不過，民進黨立委賴品妤入場時，帶著一派輕鬆的微笑，甚至還臉朝天吐舌，扮了個鬼臉，讓粉絲看見，忍不住直呼「還敢調皮R」。

國民黨團不滿監察院人事名單，28日下午突襲立法院，攻破議場大門，占據主席台，並用椅子堵住入口，還打碎玻璃、在大門綁上鐵鍊，揚言「不撤換陳菊，國民黨團決不退出議場」。

民進黨團29日上午進入議場，為了展開談話，先在議場二樓與國民黨團對話，11點開始試圖破門，用油壓剪剪斷大門鐵鍊，破開障礙物，將霸佔在主席台上的藍委一名一名抬離，場面十分火爆。

▼賴品妤鬼臉照在網路上瘋傳。（合成圖／攝影中心攝、翻攝賴品妤臉書）

▲▼賴品妤鬼臉。（合成圖／攝影中心攝、翻攝賴品妤臉書）

由於民進黨團擁有人數優勢，國民黨不久失首主席台，只剩少數人在苦撐，約在將近12點的時候，鬧劇終於結束。值得一提的是，曾有攻佔立法院經驗的立委賴品妤到場時，身著黑色帽T、牛仔外套，手上還拿了杯咖啡，看起來神情輕鬆。將藍委一名一名抬出場外時，賴品妤抽空扮了鬼臉，臉稍微向上揚，還吐了個舌頭，看起來相當好笑。

隨後，賴品妤在立法院內的行為不斷被轉傳，甚至還被製成了梗圖。眾多粉絲看了，紛紛截圖為證，跑到賴品妤的臉書留言消遣，「還敢調皮R」、「身為過來人，在旁邊喝咖啡看熱鬧也是很合理」、「保安，這裡有個人是來混的」、「超厚牛仔外套、超厚帽T，你是在炫耀你有冷氣吹？」

對於國民黨發起攻佔立法院的行動，賴品妤也感到不解，她認為，會想要發起這種行動，應該是沒有辦法的辦法，才會出面抗爭，但藍委們的行為比較像「連假最後一天，闖進自己的辦公室」，不曉得意義為何。

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