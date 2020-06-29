防國民黨祭「案海戰術」　民進黨團今「輪班夜宿」守議場外

▲民進黨團夜宿立院議場。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

為反對陳菊擔任監察院長，立法院國民黨團28日突襲議場，佔領19個小時後，民進黨團在29日上午11時11分成功以油壓剪剪斷鐵鍊成功破門而入，下午正式通過民進黨團臨時會提案。下午5點，藍綠立委全數撤出議場，雖國民黨目前沒有進一步行動，但民進黨不敢大意，輪班夜宿守在議場前，現場備妥椅子、電扇，30日早上6點甲動，確保議事順利進行。

民進黨團書記長鍾佳濱受訪時表示，明天開始進行法案審查，民進黨團為取得優先遞案權，因此排班徹夜留守，防止國民黨團祭出「案海戰術」消耗大家時間，干擾議事進行。

民進黨團提請立法院於6月29日至7月22日召開臨時會，處理前瞻二期預算、農田水利法、國民法官法3件法律案，以及國家通訊傳播委員會、考試院、監察院3項人事同意權案，同時也將處理華航、護照正名公決案。

立法院29日下午召開第1會期第1次臨時會院會，議程規劃按照民進黨團提案表決通過。考試院人事同意權案，7月7日舉行公聽會、7月8日上午進行考試院長被提名人黃榮村審查會、下午進行考試院副院長被提名人周弘憲審查會，7月9日進行考試委員被提名人審查會、7月10日上午進行考試院人事同意權案投票。經表決後照案通過。

監察院人事同意權案部分，民進黨團提案在7月13日舉行公聽會、7月14日上午進行監察院長被提名人陳菊審查會、7月14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會、7月17日進行監察院人事同意權案投票。經表決後照案通過。

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