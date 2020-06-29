藍委抗議先拍照「自纏鐵鍊」、跨椅子比「倒讚」　下一秒餓壞嗑便當

▲國民黨立委霸佔立院，陳超明、廖國棟、林思銘將鐵鍊纏在身上，拍照留念。（圖／ETtoday直播）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立院黨團霸佔議場，出動鐵鍊綁住大門，甚至還在主席台噴漆，訴求「反對酬庸，退回陳菊」。不過，鏡頭外卻發現，有三名國民黨立委在用鐵鍊綑綁大門前，先將鐵鍊繞在身上拍照，看起來相當開心，而抗議活動失敗後，也有綠委拍下他們吃便當的模樣，笑稱「餓壞了！」

國民黨立委江啟臣、林為洲、蔣萬安、葉毓蘭等人，從28日下午突襲議場，29日日早上開始霸佔主席台，將所有出入口用鐵鍊綁住；而民進黨立院黨團則出動油壓剪破壞鐵鍊，終於在11點多破門而入，雙方經過一番拉扯後，大約在中午12點14分民進黨奪回主席台，由院長游錫堃宣布下午召開協商後，雙方鳥獸散各自休息。

然而在衝突發生前，國民黨立委陳超明、廖國棟、林思銘3人，先將要綁大門的鐵鍊繞在身上，還開心的拍下照；另一個角度，立委葉毓蘭比出「倒讚」，站在被椅子堆起的前方拍照，林思銘還站上椅子，也比出「倒讚」的姿勢。

▲國民黨立委林思銘，站上椅子拍照留念。（圖／ETtoday直播）

另一頭，蔣萬安、江啟臣、林為洲用肉身加上鐵鍊綁住麥克風，吃力佔住主席台，同樣是霸佔議場卻是兩樣情，引起網友討論。

▲國民黨立委葉毓蘭，站在椅子前方拍照留念。（圖／ETtoday直播）



另外，羅致政也拍下國民黨抗爭完後休息的模樣，笑稱「三軍未到，糧草先行！國民黨已經在大吃便當了！老K看來是餓壞了，呼叫本黨的便當」。

▲國民黨立委休息吃便當。（圖／翻攝羅致政臉書）

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