羅智強酸爆林飛帆！忘了以前怎佔立法院？　無恥的雙標、好偉大的綠色神邏輯

▲民進黨副秘書長林飛帆。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨霸佔議場抗議監院人事案遭執政黨抨擊，而曾為太陽花學運領袖、民進黨副秘書長林飛帆29日上午表示支持總統府提名陳菊擔任監察院院長，並呼籲國民黨主席江啟臣，切勿因為國民黨內反改革力量所挾持。對此，台北市議員羅智強回擊，自己佔領就是改革，別人佔領就是反改革，「算見識了一個人無恥的無限度」。

對於國民黨霸佔議場的行為，林飛帆希望江啟臣能站在國家憲政體制的高度，一起共同推動包括監院轉型在內的憲改工程，並凝聚對未來國家人權委員會工作推行的共識，讓「國家人權委員會」的運行成為台灣邁向人權大國的關鍵一步，更向江啟臣喊話，切勿因為國民黨內的壓力和對黨的改革方向的茫然，而甘願為黨內反改革力量所挾持。

羅智強29日在臉書反酸林飛帆，領了朝廷高薪後嘴臉果然不一樣，是得了什麼特別的失憶症？忘了自己以前怎麼佔立法院的，「自己佔領就是改革，別人佔領就是反改革，好偉大的綠色神邏輯。」

羅智強痛批，林飛帆這麼無恥的雙標真的是讓人嘆為觀止！這樣的人才果然適合待在民進黨，「有前途！」

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