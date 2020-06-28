快訊／國民黨強佔立院　總統府4點聲明痛批：把台灣的民主當人質

記者蔣婕妤／台北報導

立法院加開臨時會時間未定，29日將再度協商臨時會議程。國民黨卻因為不滿監察院人事，在還沒通過前「搶先」闖立院、噴漆破壞公物。對此，總統府稍早以四點聲明回應，痛批國民黨是把台灣的民主當人質。





▲國民黨立委黨團不滿監委提名名單突襲占領立法院議場，民眾聚集立院正門。（圖／記者張榮恩攝）

針對國民黨立法院黨團28日以杯葛陳菊人事案為由，在立法院臨時會談話會前夕闖入議場一事，總統府發言人張惇涵發表四點回應。

第一、關於監察院的存續，蔡總統近日多次表示，廢除考監兩院是執政黨長期主張，也樂見包括國民黨在內的在野政黨有一樣的看法。但推動憲政改革需要朝野政黨在國會凝聚共識，不清楚是否國民黨在這項改革的推動上遭遇困難，或無法堅持，以至於出現今天黨籍立委癱瘓議場的做法，然而這樣的做法，不但對化解內部阻力沒有幫助，對改革的毫無堅持，也會失去人民的信任。

第二、大法官釋字632號解釋文明確揭示，總統有提名監委的義務，立法院也必須行使同意權與審查。因此，在尚未修憲廢除之前，監察權仍是存在的，總統和國會都有義務要遵循憲法來提名和審查，國民黨執政時期的歷任總統也是如此。因此，我們也提醒國民黨，如果因為提名考監人事，就要癱瘓議場，這不但與國民黨過去的做法相違背，更凸顯國民黨只是為反對而反對，製造出更多政治對立。

第三、這一屆的監察院被賦予國家人權委員會的任務，這項法案亦是立法院三讀通過。陳菊前秘書長從黨外及美麗島事件以來，在那個噤聲的年代，無懼威權投入人權工作，一路參與台灣重要的人權與民主轉型進程，出任監院院長及國家人權委員會，應當之無愧。而此次立法院臨時會，不只是考監兩院和NCC的人事同意權，還預計要議決三項重要法案，以及華航、護照正名的決議案。令人非常遺憾的是，相較於陳菊當年在國民黨主政的威權時代下，為了台灣的民主而「被囚」；今天的國民黨立委，明明可以透過民主的國會殿堂理性討論，卻在立法院即將開議之際，悖離法定程序癱瘓立院，這不是「自囚」，這是把台灣的民主當人質，囚禁了台灣的進步與發展。

第四、近來國民黨接連提出檢討兩岸政策、廢除考監等改革倡議後，忽然發生黨團立委闖入議場，「未審議先杯葛」重要法案與人事案舉動，確實令外界感到不解與錯愕，政黨內部的路線爭議，更不應該成為綁架國會運作的理由。特別對於推動疫情後國家整體經濟發展，以及憲政運作的必須，我們期待國民黨團回歸法定程序，為台灣共同努力。

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