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快訊／游錫堃趁亂宣布明起召開臨時會　國民黨佔領立法院20小時落幕

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▲▼國民黨團攻占立法院議場現衝突後 朝野攻守易位 國民黨喊口號干擾開會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團攻占立法院議場現衝突後，朝野攻守易位，國民黨喊口號干擾開會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

為反對陳菊擔任監察院長，立法院國民黨團28日下午衝入議場，佔領主席台，並用鐵鍊反鎖大門。民進黨團29日上午11時11分直接將綁在大門的鐵鍊剪掉，破門而入後，將藍委一個一個拉下主席台。議場狀況排除後，院長游錫堃直接召開談話會，並由民進黨立委當左右護法，守住主席台，不過，國民黨立委持續拍桌喊口號「反對酬庸，退回陳菊」、「有異議」，杯葛議事進行。

混亂中，經表決順利通過民進黨團所提臨時會提案，立法院將於6月29日至7月22日召開臨時會，處理監察委員、考試委員、NCC委員等人事同意權案。最後游錫堃12:38宣布散會，國民黨立委也撤出議場，這場突襲佔領持續20小時終於落幕。

▲▼國民黨團攻占立法院議場現衝突後 朝野攻守易位 國民黨喊口號干擾開會。（圖／記者屠惠剛攝）

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