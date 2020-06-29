藍委敢戰就是贏　張競分析：揭蔡英文「只顧權力」的真實嘴臉

▲藍綠營在主席台上推擠。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者曾筠淇／綜合報導

國民黨立院黨團昨晚突然占據立法院會場，表達抗議監察院長提名陳菊，但旋於今日被民進黨立院黨團攻破會場，被網路訕笑連打架都打不過綠營。為何藍營要明知不可為時，還要採取如此抗爭手法，戰略學者分析，此等政治攻防不能光從表面分析，其實具有更深一層戰略意涵。

社會大眾對於以陳菊為首之監察院人事提名案，產生強烈負面評議，因此國民黨立院黨團發動抗爭，以非民主方式占據國會議場表達政治姿態。但最重要問題卻是為何這麼不適任的人選，蔡英文還要堅持提名？

中華戰略學會研究員張競受訪時表示，社會大眾若是還記得指鹿為馬的故事，就應理解趙高透過迫使群臣選邊，以便確認其權勢影響力已經足以達到混淆是非地步，日後就算顛倒黑白，必然將會是各方姑息縱容，但卻絕對是無所異議；而這就是蔡英文測試社會大眾能否繼續接受其統治威信之政治測試氣球。

▲國民黨團攻占立法院。（圖／記者許靖騏攝）

張競繼續提醒，陳菊人事案能否順利過關，將可顯現出蔡英文可否絕對貫徹其政治意志，同時更可向支持群眾證明，只要能夠堅持本身立場，最後全世界都將圍繞其運轉，循其所希望之軌跡運行，因此蔡英文對此政治議題，絕對不能敗下陣來。

張競分析，而如今藍營決心加碼進場，將此項政治角力帶向衝突，其目的在於透過占據國會議場抗爭攤牌，揭開蔡英文根本不在乎體制能否依正義公理運轉，只關注本身能否牢控權力之真實嘴臉。

張競認為，儘管就目前政治實力分析，藍營此舉是項必敗之戰，但是就彰顯事理與同樣展現政治意志來評斷，基本上藍營只要「敢戰就是贏，結果絕不虧。」

▲國民黨團立委闖進議場，要求撤換陳菊。（圖／立委鄭正鈐提供）

張競強調，特別是在結果應當是難以扭回的狀況下，運用過程中綠營關閉會場空調，阻止媒體採訪報導以及動員網軍進行抹黑，最後並運用暴力對決等手段，以清場方式排除立委抗爭，其實就是走入藍營預備凸顯綠營必須憑藉強悍鎮壓，方能掌控情勢發展之原始規劃。藍營將運用此事件作為凝聚本身團結，獲取政治支持之策略手法。

張競最後總結藍營抗爭指出，政治實踐有時最重要關鍵並非是結果，而是在於過程；明知山有虎，偏向虎山行，就是因為在政治運作上，明知不可為而為之，其實另有更深遠之佈局與著眼。不過藍營在文宣、動員以及後勤上，仍然曝露出腐儒無法對抗草莽弱勢地位，但透過如此過程理解缺點，剩下來就看能否改正這些短處，否則永遠沒有翻身機會。