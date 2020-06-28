國民黨要求換陳菊　痛批監委名單最綠、最爛、最酬庸

▲國民黨立委黨團不滿監委提名名單突襲占領立法院議場，民眾聚集立院正門。（圖／記者張榮恩攝）

記者黃巈禾／台北報導

為抗議蔡英文總統提名的監察委員名單充斥弊案連連、爭議不斷、特定政黨的人選，國民黨立法院黨團28日以最激烈行動的自囚方式向蔡英文表達最深沉的抗議。國民黨強調，民進黨無視社會對這份不適任名單的質疑，意欲在立法院臨時會以多數暴力強行通過，民進黨政府野蠻、霸道的行徑，展露出民進黨執政的傲慢與無理，與選民託付的責任才是真正差距千里。國民黨強調，這份是最綠、最爛、最酬庸的名單，國民黨要為人民擋下，強力監督才是負責任的在野黨。

對於民進黨呼籲扮演一個理性的在野黨，國民黨表示，馬英九前總統執政八年期間，民進黨立法院黨團佔領立法院主席台近百次，當時身為在野黨的民進黨動輒癱瘓國會議事，包括用反鎖議場大門、破壞議事公物等，讓政務無法順利運作，國民黨強調，民進黨換了位置就換了腦袋，最不理性的民進黨是最沒有資格呼籲別人扮演理性在野黨的政黨。

至於民進黨立法院黨團總召柯建銘指稱「歷年來監委人事同意權行使，沒有人這樣做抗爭」，國民黨反駁，2014年6月25日，立法院原定進行監委被提名人審理程序，但民進黨團霸佔議場主席台，要求一定要刷掉一定比率不適任監委，當時也是民進黨團總召的柯建銘甚至揚言，「若國民黨仍堅持祭黨紀，不肯剔除不適任監委，民進黨不排除繼續杯葛議事」。國民黨表示，柯建銘的健忘不代表不會留下記錄，民進黨應檢視自身過往的作為，才有資格來批評別人。

對於立法院黨團佔領立院議場的作法，國民黨強調，部分綠營人士的酸言酸語無法掩蓋這次監察委員提名人充滿政治酬庸、弊案連連的不適任名單。國民黨反對這份明目張膽的政治酬庸名單，這已經徹底摧毀了監察院的公信力與公正性，堅決要求蔡總統應撤換陳菊及不適任的監委提名人。

▲國民黨立委黨團不滿監委提名名單突襲占領立法院議場，國民黨主席江啟臣赴議場發聲明。（圖／記者張榮恩攝）

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