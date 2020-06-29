圖／洪孟楷遭吳秉叡架脖　哽咽批「想殺人嗎」：想到1歲6個月女兒…

▲國民黨團攻占立法院議場現衝突，吳秉叡鎖喉洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

為反對陳菊擔任監察院長，立法院國民黨團28日下午佔領議場，並用鐵鍊反鎖大門。

民進黨團29日上午11時11分直接將綁在大門的鐵鍊剪掉，破門而入後，將藍委一個一個拉下主席台，過程發生多起激烈推擠衝突。國民黨立委洪孟楷點名民進黨立委吳秉叡，對他強行「架脖」往後拉，直批「是想殺人嗎」，他還一度哽咽說「這一瞬間想到一歲六個月的女兒」、「總統蔡英文認同這樣的暴力行為嗎？」

而就當民進黨立委在議會現場一一將國民黨立委架離主席台，院長游錫堃則在混亂中召開談話會，並由民進黨立委當左右護法，守住主席台。

不過，國民黨立委持續拍桌喊口號「反對酬庸，退回陳菊」，杯葛議事進行，最後民進黨團以多數優勢表決臨時會提案，立法院6月29日至7月22日召開臨時會，處理監察委員、考試委員、NCC委員等人事同意權案，在順利通過後，游錫堃大約在12:38宣布散會，國民黨立委撤出議場，讓這場突襲佔領持續20小時終於落幕。

國民黨團總召林為洲、書記長蔣萬安、首席副書記長林奕華和洪孟楷、鄭正鈐接著也在議場外召開記者會，洪孟楷舉出照片點名吳秉叡對他強行「架脖」，痛批人民的立法院，民進黨立委可以好好協商，但從後面勒脖子，「你是想殺人嗎？」

洪孟楷一度哽咽說，他主席台上直接被往後拉，「這一瞬間想到一歲六個月的女兒，這就是民進黨嗎？曾幾何時人民的立法院是讓人一手粗暴壓在牆上？這是什麼立法院？總統蔡英文、民進黨主席蔡英文認同這樣的暴力行為嗎？」要求蔡英文公開跟人民道歉。

▼ 洪孟楷痛批在門邊遭張宏陸扯衣領。（圖／洪孟楷提供）

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