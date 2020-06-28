快訊／國民黨破門強佔立院　陳菊親自回應了！

記者蔣婕妤／台北報導

立法院加開臨時會時間未定，29日將再度協商臨時會議程。國民黨卻因為不滿監察院人事，在還沒通過前「搶先」闖立院、噴漆破壞公物。對此，監察院長提名人陳菊稍早也透過臉書親自回應，「不需要為了杯葛陳菊，也杯葛台灣的發展。」





▲國民黨團立委闖進議場，要求撤換陳菊。（圖／立委鄭正鈐提供）

面對藍營炮火，陳菊回應，「日前總統提名我擔任監察院長，依據憲法，立法院朝野黨團有審查我是否適任的權力，我也有面對立委質詢的義務。但是，立法院國民黨團在審查還沒開始之前，就以對我的不實指控為藉口，佔領議場、企圖癱瘓臨時會，令人非常遺憾。」

陳菊表示，從政以來坦蕩磊落，面對過無數嚴格檢驗，始終清白。除了美麗島事件的六年黑牢，一生從未被司法判刑，也不曾遭到彈劾，「然而，將近三年來，為了政治鬥爭、為了政治私利，國民黨不斷以無中生有、片面扭曲的不實指控抹黑我，不但重傷我的名譽，更嚴重撕裂社會、製造衝突對立！」

陳菊指出，在人生的每個階段都可以接受最嚴格的檢驗，不會閃躲也不會逃避。前面所說的那些抹黑攻訐，同樣也必須在國會殿堂之上，攤開受人民檢視，「我相信真理會愈辯愈明」。

陳菊說，立法院臨時會預定處理的，不只有自己一個人的人事同意權，還有監委們與其他機關的被提名人，以及許多攸關國家民生的重大法案，「以攻訐我為藉口，癱瘓臨時會，阻礙國家前進，並非國人樂見。國民黨應該適可而止，不需要為了杯葛陳菊，也杯葛台灣的發展。」

陳菊強調，「我從19歲踏足黨外民主運動、從事人權工作，捍衛人權是我的責任，是我一生所繫，50年來，我從未忘記。在爭取自由民主、推動政治改革的路上，面對威權的壓迫，我不曾恐懼退讓，如今，面對惡意的抹黑與攻訐，我也不會因此退縮，我相信人間有是非與公道。我會為真相與名譽，更為了國家的民主、憲政與人權發展，勇敢奮戰。`

其他人也看了這些...



►國民黨要求換陳菊 痛批監委名單最綠、最爛、最酬庸

►江啟臣痛批監委名單「史上最爛、史上最綠」：不站出來才是踐踏尊嚴

更多熱門新聞...

►國民黨強佔立院 總統府4點聲明痛批：把台灣的民主當人質

►立法院議場大門被破壞 林志嘉：要求國民黨賠償

►國民黨強佔立院 行政院力挺陳菊：連假讓警察好好休息

►振興一下我們的美麗