推特又槓川普！總統嗆要對示威者動武　被指「傷害威脅」屏蔽貼文

▲美國總統川普的推文又遭到推特加註警語。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合外電報導

美國總統川普在推特上表示,如果華盛頓特區的示威者試圖設立「自治區」,將會「受到嚴重武力打擊」,此話被推特認定是「傷害威脅」,違反公司政策,因此遭到屏蔽,並加註說明警語。這是推特近兩個月以來第四次針對川普帳戶採取類似行動。

We’ve placed a public interest notice on this Tweet for violating our policy against abusive behavior, specifically, the presence of a threat of harm against an identifiable group.https://t.co/AcmW6O6d4t