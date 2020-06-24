一家三口離奇溺斃「泳池水位僅1.2米」！水電工到場…鄰瘋猜死因

▲美國紐澤西州發生一家三口離奇溺斃自家泳池的意外。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／綜合外媒報導

美國紐澤西州22日發生一起可怕意外事件，小女孩與母親、祖父一家三口被發現陳屍自家後院泳池。由於警方請來水電工協助調查，加上泳池水位僅4英尺（大約1.2公尺），因此鄰居紛紛揣測，死者是否在泳池整修之後，因故觸電喪命。相關單位並未透露太多細節，只於23日宣布，受害者是意外死亡。

綜合外媒報導，東布倫瑞克（East Brunswick）居民22日下午4時20分左右撥打911，稱聽見女性尖叫聲，出於擔憂而通報。警方到場時，發現8歲小女孩、32歲母親妮莎（Nisha Patel）以及62歲祖父巴拉特（Bharat Patel）三人陳屍在水位大約4英尺的橢圓形泳池裡。急救人員實施心肺復甦術，仍當場宣告受害者們不幸死亡。

Authorities are investigating a possible drowning in East Brunswick, N.J. https://t.co/0DcJOpWFGQ — CBS New York (@CBSNewYork) June 22, 2020

警方發言人薩特（Frank Sutter）推測，引發民眾注意的尖叫聲就是「母親在泳池裡尖叫著求救」。警察局長洛薩科（Frank Losacco）提到，此案對於社區而言是毀滅性的一天，「現在要確切指出發生什麼事情，言之過早。我們正在與密德薩克斯郡（Middlesex County）檢察官辦公室合作」。

Family of three found dead in NJ pool may have been electrocuted: neighbors https://t.co/mr5rq8ufiS pic.twitter.com/H71nzKWrgk — New York Post (@nypost) June 23, 2020

根據附近居民說法，這一家人大約1個月前才搬來，近期將泳池整修完畢，加上一名水電工的卡車在案發不久後來到現場，因此大家紛紛揣測，死者們是否觸電死亡以後才掉落水中。一名住戶說，「大家都說他們觸電了……我知道他們才剛剛整修完泳池」。另一名鄰居彼得森（Phil Peterson）也表示，「三個人當場淹死，還有大人在場，這是說不通的」。

警方發言人向CNN證實，請來一名電工技師到場協助調查，但「只是為了排除電流（釀禍）的可能性」，前屋主也向《紐約郵報》保證，泳池先前都正常運作，沒有問題。相關單位23日宣布受害者是「意外」死亡，但除此之外並未透露細節。外界依然眾說紛紜，全案仍在調查中。

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