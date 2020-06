一家三口離奇溺斃「泳池水位僅1.2米」！水電工到場…鄰瘋猜死因

▲美國紐澤西州發生一家三口離奇溺斃自家泳池的意外。(示意圖/取自免費圖庫pexels)

記者吳美依/綜合外媒報導

美國紐澤西州22日發生一起可怕意外事件,小女孩與母親、祖父一家三口被發現陳屍自家後院泳池。由於警方請來水電工協助調查,加上泳池水位僅4英尺(大約1.2公尺),因此鄰居紛紛揣測,死者是否在泳池整修之後,因故觸電喪命。相關單位並未透露太多細節,只於23日宣布,受害者是意外死亡。

綜合外媒報導,東布倫瑞克(East Brunswick)居民22日下午4時20分左右撥打911,稱聽見女性尖叫聲,出於擔憂而通報。警方到場時,發現8歲小女孩、32歲母親妮莎(Nisha Patel)以及62歲祖父巴拉特(Bharat Patel)三人陳屍在水位大約4英尺的橢圓形泳池裡。急救人員實施心肺復甦術,仍當場宣告受害者們不幸死亡。

Authorities are investigating a possible drowning in East Brunswick, N.J. https://t.co/0DcJOpWFGQ

警方發言人薩特(Frank Sutter)推測,引發民眾注意的尖叫聲就是「母親在泳池裡尖叫著求救」。警察局長洛薩科(Frank Losacco)提到,此案對於社區而言是毀滅性的一天,「現在要確切指出發生什麼事情,言之過早。我們正在與密德薩克斯郡(Middlesex County)檢察官辦公室合作」。

Family of three found dead in NJ pool may have been electrocuted: neighbors https://t.co/mr5rq8ufiS pic.twitter.com/H71nzKWrgk