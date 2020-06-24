《路透社》：數十名「共和黨前國安官員」擬公開表態挺拜登

▲美國前副總統拜登獲得民主黨總統參選人提名資格，可望在11月總統大選中挑戰現任總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

《路透社》獨家報導，美國數十名共和黨前國安官員預計近幾周公開表態，他們在11月的總統大選中，將支持民主黨的拜登（Joe Biden）。據悉，這些倒戈官員認為，若讓川普再執政4年，將會危害美國國家安全。

消息人士向《路透社》表示，數十名共和黨前國安官員正在籌組團體，表態支持拜登，預計在8月民主黨全國代表大會之前公開此事，但確切日期尚未確定。

據悉，成員包括至少24名曾在雷根、老布希與小布希時期任職的官員，還有數十人討論即將加入，其他成員包括前印度大使與外交政策顧問布萊克威爾（Robert Dean Blackwill）以及一些國安領域外的獨立人士或官員。

小布希任內官員貝林傑三世（John B. Bellinger III）與溫斯坦（Kenneth Leonard Wainstein）提議此計畫，前者曾任國務院與國安會法律顧問，後者曾任國土安全顧問及前聯邦調查局局長穆勒（Robert Mueller）的幕僚長。

根據消息人士，這些共和黨人士認為，如果再讓川普執政4年，將會危害美國國家安全，儘管政策不同，但黨內支持者應該把拜登視為更好的選擇。其中一人甚至表示，「川普與獨裁者當朋友。他才是真正的危險。」

《路透社》指出，川普對於新冠肺炎疫情與「佛洛伊德之死」示威的處理方式遭到抨擊，儘管順利獲得黨內提名，參加11月總統大選，但最近民調落後，最近幾周也陸續面臨退役軍官、前政府官員與同黨人士的尖銳批評，這次的最新消息也進一步表明，總統疏遠了同黨的一些成員。

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