台中外送員與路人當街鬥毆！「又跳又叫」　網爆笑：真的變功夫熊貓

記者白珈陽／台中報導

台中市北區一中商圈中友百貨附近，23日下午有一名身穿Foodpanda制服的外送員，疑似與一名中年男子起行車糾紛，2人在街上先是互相叫囂，隨後開始拳打腳踢，一路追打到一旁的鐵皮圍籬，過程被一名路過的卡車司機拍下，PO上臉書社團。網友看見主角之一是一名外送員，笑稱：「這是真正的功夫熊貓！」。

▲外送員與中年男子在中友百貨附近當街鬥毆。（圖／擷取臉書社團《台灣新聞記者聯盟資訊平台》）

臉書社團《台灣新聞記者聯盟資訊平台》23日有民眾以「新真人快打」為題PO出一段影片，影片中頭戴安全帽、身穿Foodpanda制服的年輕男子，與一名身穿綠色上衣的中年男子，2人先是抬腿互相試探，忽然外送員掃到中年男子一腳，馬上又補上一拳，中年男子隨之倒地，接著2人不斷叫罵，你一拳、我一腳的一路追打到路旁圍籬，這時有一名疑似路人上前勸架，而拍攝影片的卡車司機則緩緩離開現場。

影片一出引起網友熱議，有網友呼應發文主題，回文道「上上右+重拳、上下左左+輕腳」等電玩按鍵，也有網友看見該名外送員身穿Foodpanda制服，說「 功夫熊貓！？」、「真的變功夫熊貓了」、「 熊貓都用同一招但輕鬆取勝」及「社會在走，功夫要有」等與，令人莞爾。

台中市第二警分局育才派出所長方茂田表示，這起案件是於23日下午1時22分許接獲民眾報案，稱中友百貨附近有民眾在打架，但派員到場時已無打架情事，經事後了解，該起案件疑似為行人與送貨員發生的行車糾紛案，而目前尚未接獲2名當事人報案。方茂田指出，2人當街鬥毆即違反社維法，將處3日以下拘役或1萬8000元罰鍰；在道路中追打、奔跑，則涉及道路交通處罰條例，開罰300至600元。

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