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悄悄降門檻了！foodpanda6月「滿100元」天天免外送費　24小時通通可下單

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▲foodpanda熊貓外送，外送員罷工記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲foodpanda再推6月免運優惠措施。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

繼3月祭出整月天天免運後，美食外送平台foodpanda於6月再推點餐免外送費優惠，且只要輸入優惠碼、低消滿150元即享該優惠，數量限量、兌完為止。不過近日有民眾發現，業者悄悄調整免運門檻至100元，現在單筆只要滿100元就免外送費，且全天24小時通通可以用。

▲▼foodpanda調降6月免運門檻。（圖／翻攝foodpanda粉專、翻攝foodpanda APP）

▲foodpanda調降6月免運門檻。（圖／翻攝foodpanda粉專、APP）

foodpanda6月初在臉書粉專宣布消息，為慶祝品牌8周年生日至6月30日天天免費外送，只要低消滿150並於結帳時輸入優惠碼「HAPPY8」即可享免運優惠，且優惠碼數量有限、兌完為止，但限制只能下單美食外送，pandamart熊貓商城生鮮雜貨不適用。

不過近日有網友發現，業者悄悄於APP上將外送免運門檻調降至100元，吸引不少網友直呼「1個人在家想訂餐終於不用湊150元了」、「太好了，下午怒訂一波」。對此，業者表示確實目前只要消費滿100元並輸入優惠碼，全天24小時通通免外送費，趕快把握機會訂起來。

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