他沒有媽媽…國一中輟生畫「一雙新球鞋」：從沒人問過我想要什麼

▲小成在白紙上畫了一雙球鞋，空白處寫了一句：「從沒人問過我想要什麼！」。（示意圖／Nike Official Site）

記者白珈陽／台中報導

台中市梧棲區善水國中小，是全國首創的中介學校，也是台中市第一所安置型學校，接收來自全國的中輟生，創校至今已逾3年。校長李昭嫻每天都會邀請不同的學生進校長室，輔導孩子，其中一名14歲男學生小成（化名），從沒見過母親，父親長年出入監獄，他由90歲的爺爺帶大，李昭嫻在單獨會談中要求小成在紙上寫下想要的禮物，小成畫了一雙球鞋，空白處寫了一句：「從沒人問過我想要什麼！」。

李昭嫻表示，小成是校內公認的帥哥，濃眉大眼，有將才之相，與師長、同學都相處融洽，個性活潑外放，不過他來自於一個破碎的家庭，小成出生後從沒見過母親，父親長年進出監獄，雖然由90歲的爺爺帶大，但爺爺是退伍榮民，小成從小便受軍事教育，常被打罵，而奶奶過世後，爺爺交了新女友，加上年事已高，更無暇照顧小成。

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不過，小成曾笑著對李昭嫻說：「現在阿公已經打不動我了，因為我跑得比他快！」。

李昭嫻說，她每天都會找不同的學生進校長室進行會談，希望透過溝通，能了解學生需要什麼，但由於學生正處青春期，有些心裡話不一定講的出口，她會拿出一張A4白紙，要學生把心裡話、想做的事，寫或畫到白紙上。母親節前後的某天，輪到與小成會談，小成看了看腳上破了一個大洞的鞋子，就在紙上畫了一雙球鞋，還在空白處寫上「從沒人問過我想要什麼！」，李昭嫻這才了解，原來個性開朗的小成，內心也有如此脆弱的一面，讓她相當不捨。

▲李昭嫻拿出一張A4白紙，要學生把心裡話、想做的事，寫或畫到白紙上。（圖／善水國中小校長李昭嫻提供）

後來，李昭嫻發現，全校有多數的學生都想要一雙新球鞋，於是就找了企業贊助，讓每一位學生都擁有了全新球鞋。李昭嫻說，就讀該校的孩子，幾乎都是來自機能不完整的家庭，在缺乏親情、照顧及金錢支柱的情況下，他們可能會選擇跳陣頭、當車手，賺取零用錢才能生活，但畢竟不是長久之計，藉著該校資源，校方會盡力鼓勵孩子升學，每次一外校考試也都會有師長陪同；每位學生周一至周五都是住校，假日則會鼓勵學生搭車返家，與家人修復關係。

市立善水國中小，專門招收家庭功能失常及單親、隔代教養與父母婚姻關係紊亂或家庭經常衝突等不利因素導致學生經常性離家逃學的學生，是全國首創的中介學校，也是台中市第一所安置型學校，全國有需求的學生經審核通過即可就讀，招生對象包括國小5年級到國中1至3年級男學生，該校目前全校學生33人，學生主要來自台中，也有數名屏東、桃園和南投的學生。

▲藉著該校資源，校方會盡力鼓勵孩子升學，每次一外校考試也都會有師長陪同。（圖／善水國中小校長李昭嫻提供）

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