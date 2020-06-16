大甲媽遶境第5天再訪西螺　foodpanda外送員設置補給站超吸睛 

記者蔡佩旻／雲林報導

大甲媽祖遶境進入第5天，回鑾再度進入雲林縣西螺鎮境內將駐駕西螺福興宮，沿途許多店家與志工設置補給站，準備飲料及點心，提供隨香客與遶境團隊人員補充體力。西螺鎮福來路出現一攤站滿身穿foodpanda制服的年輕人，原來是一群雲林區的熊貓外送員，與店家共同集資準備補給品展現雲林人熱情歡迎參與遶境的人員。

▲foodpanda雲林區外送員團隊，展現雲林人對媽祖的熱情，服務從各地前來的香客。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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foodpanda補給站規模不小，粉紅色的制服及一字排開的外送機車非常吸睛，其實西螺鎮的foodpanda外送服務是從2個月前才剛開始；雲林區外送員黃小姐表示，為了展現雲林人對媽祖的熱情，所以號召了雲林縣地區的foodpanda團隊，大家有錢出錢有力出力，到西螺鎮媽祖會經過的路段設站，服務從各地前來的香客。

黃小姐說，西螺鎮上有與熊貓外送配合的店家，從同仁口中得知團隊要設置補給站，紛紛給予支持與鼓勵， 早安美芝城活力興農店、白巷子西螺公正店、 O La台義廚房西螺店與低調店家都有給予贊助與幫忙。

foodpanda林姓外送員指出，準備的補給品除了基本補充電解質的運動飲料之外，還有foodpanda外送成員各自推薦的手搖飲料來進行籌備，而此次的活動從發起到執行雖僅一天，但大家的熱情讓我們迅速募集到數萬元的物資，有了這次的成功的經驗過後，未來每年只要大甲媽遶境，我們都會持續來辦理。

▲西螺福來路上的foodpanda補給站規模不小，粉紅色的制服及一字排開的外送機車非常吸睛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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