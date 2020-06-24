看反毒影片還可抽獎！　中市警界「甄子丹」帥氣打詠春

▲台中市警局拍攝反毒影片，警界甄子丹示範打木樁。（圖／台中市警局提供）

記者白珈陽／台中報導

為響應6月26日國際反毒日，提升民眾反毒意識，台中市警局自編、自導、自演反毒宣導短片「阿虎學詠春」，民眾只要到「台中市政府警察局」臉書粉絲專頁，觀看影片並回答內容相關問題，就能參加抽獎，盼藉此提高民眾自我防護能力，免於毒品侵害。

短片敘述台中市吉祥物石虎家族中的「樂虎」與「來虎」，看到帥氣的警界「甄子丹」（大甲分局教官陳昱佑飾演）演練詠春拳，心生崇拜而想拜師學藝，經通過反毒知識考驗後，獲得入門資格。

▲台中市吉祥物石虎家族中的「樂虎」與「來虎」，向警界「甄子丹」拜師學藝。

台中市警局表示，短片已上傳至「台中市政府警察局」臉書粉絲專頁，並搭配網路抽獎送贈品活動，邀請大家一起來觀賞，活動時間自24日起至30日晚間12時止，活動方式是回答影片內容相關問題，就能參加抽獎，獎項為「台灣製折疊式旅行袋」，適逢新冠肺炎疫情趨緩，民眾出遊意願大增，歡迎大家踴躍參加抽獎，就有機會帶著旅行袋一起去旅行！

台中市警局局長楊源明表示，中市警局在打詐、掃黑、緝毒等成效均為六都第一，致力保障市民人身及財產安全，已有顯著成效，將持續率領同仁戮力維護治安，也希望民眾能肯定警察同仁的努力，一同參與犯罪預防宣導活動並協助分享，除能提升自我防護能力，也可保護自己親朋好友免於被害。

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